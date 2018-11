"No tenemos intención de reemplazar a la educación tradicional", Denisse Halm, Directora General de Udemy

Una de las bondades que ofrece Internet es que cualquier persona a lo ancho y largo del globo puede formarse en la materia que desee desde la comodidad de su casa. Solo necesita acceso a la red y un ordenador. Plataformas para tal fin hay muchas, y una de las más populares es Udemy.

Udemy tiene 15 categorías con más de 80.000 cursos que van desde la programación hasta la salud, pasando por diseño, marketing y estilo de vida. Actualmente es utilizada por más de 24 millones de estudiantes en todo el mundo y, para conocerla un poquito mejor, hemos hablado con Denisse Halm, su directora general.

¿Cómo surge Udemy?

Udemy es una empresa que nació en 2010, en San Francisco, y sus fundadores son de Turquía. La historia de la idea es que uno de los fundadores, Eren Bali, creció en un pueblo bastante remoto en Turquía donde, obviamente, le encantaba la escuela y aprender, como a todos los niños, y estaba muy entusiasmado por las matemáticas.

Llegó un punto en el que no podía avanzar más debido a estar en un lugar tan remoto, y entonces sus padres le consiguieron un ordenador y ahí tuvo acceso a mucho más conocimiento, mucho más aprendizaje, por lo que pudo autoformarse más en matemáticas, tanto que lo llevó a ganar unas olimpiadas matemáticas.

¿Qué tipo de herramientas utilizaba? ¿Había plataformas como las actuales?

Supongo que no. No sé muy bien el año, pero no utilizaba ninguna plataforma, sino que leía recursos en Internet y se fue formando. Así surge la idea de Udemy, con la idea de darle acceso a todo el mundo a la educación y al aprendizaje, es decir, acceso a gente en lugares remotos y también acceso en términos de costes.

¿En cuántos mercados estáis actualmente?

Tenemos estudiantes e instructores en más de 190 países y cursos en más de 50 idioma. De lado de los estudiantes tenemos 24 millones y del lado de los instructores tenemos 30.000, por lo que somos una empresa verdaderamente global. No tenemos unos sitios marcados ya que, en realidad, estamos presentes en todas partes.

¿Cómo resulta competir contra Internet, desde el punto de vista de que puedes conseguir recursos sobre matemáticas o sobre cualquier tema en muchas webs diferentes?

Si bien Eren Bali tuvo la disciplina de buscar y no solo formarse en la materia, sino entender cuál sería el orden a seguir y por dónde empezar, Udemy tiene la ventaja de que el conocimiento está encapsulado en un curso, y ese curso te lleva desde lo más básico hasta lo más avanzado. Así pues, los estudiantes no tienen que definir el camino a seguir para aprender esa materia, sino que los cursos de Udemy lo define para ellos.

Si una persona quiere convertirse en desarrollador web y nunca ha hecho nada del tema, no sabe por dónde empezar. La ventaja de Udemy es que el curso te dice que empezamos por esto, estas son las nociones básicas y, una vez se cubren, vienen las intermedias y luego las avanzadas.

¿Cómo os aseguráis de que la calidad de los cursos es la adecuada? ¿Tenéis algunos estándares?

Sí, nosotros tenemos unos estándares mínimos para la calidad de los cursos. Si bien somos una plataforma abierta, por lo que cualquier experto en el mundo puede crear una cuenta, registrarse y compartir sus conocimientos, sí tenemos unos estándares mínimos para los cursos.

Desde el punto de vista del contenido debe tener como mínimo 30 minutos de contenido en vídeo para poder llamarse un curso, aunque hay algunos que tienen hasta 60 horas. También tenemos estándares mínimos de calidad de vídeo y audio que definen lo que sí está permitido y lo que no. Tenemos un equipo técnico que apoya a los instructores para que lleguen a esta calidad mínima.

También tenemos estándares de contenido, en el sentido de lo que está permitido y lo que no. Todos los instructores, cuando se dan de alta, tienen que estar de acuerdo con los términos y condiciones de la plataforma, y la plataforma no permite contenido por ejemplo de cosas violentas, contenido sexual o que puedan ser dañinos para la sociedad.

Aunque hay libertad para hacerlo como quieras, supongo que igual un curso da una cosa muy concreta en un plazo que puedes hacer, por ejemplo, en dos semanas. ¿Hay alguna norma para ello?

No tenemos normas. Cada instructor tiene la libertad total de crear y estructurar su propio curso y su contenido . Lo que vemos es que depende mucho del tema del curso. Hay cursos completos de Excel que van desde “No he abierto Excel en mi vida” hasta todo. Hay cursos que se enfocan en tales dinámicas, como habilidades dentro de una materia, por lo que son mucho más concretos, entonce suelen ser más cortos.

¿Existen exámenes o evaluaciones que puedan dar fe de que el alumno ha aprovechado el curso y ha adquirido una capacidad?

La plataforma de Udemy se basa en la autoevaluación. Estudiantes e instructores pueden interactuar, ya que pueden mandarse mensajes a través de la plataforma, pero en la parte de evaluación muchos instructores incluyen actividades prácticas para que los estudiantes puedan ir aplicando los conocimientos que van desarrollando a lo largo del curso.

No hay una etapa de evaluación que diga si sabes o no sabes, si desarrollaste o no una habilidad, porque no se genera un título, no se genera una certificación al final del curso. El modelo de Udemy se basa en que los estudiantes van a poder aplicar las habilidades, ponerlas en práctica, demostrarlas en una entrevista, por eso no nos basamos en una evaluación concreta.

No buscáis que la realización de un curso termine en el currículum como “Esta persona ha hecho esto aquí", sino que esa persona adquiera la habilidad, ¿no?

Claro. Cuando un estudiante completa un curso se otorga un “Certificado de finalización” que sí se puede añadir por ejemplo a LinkedIn. Este lo da el instructor.

¿Pero para conseguirlo tienes que haber superado alguna prueba o simplemente con haber estado determinado tiempo lo consigues?

Tienes que haber estado todo el curso. Si son 20 horas, 20 horas; si son 60 horas, 60 horas. Nosotros no nos enfocamos en eso, porque el modelo de Udemy es aprendizaje bajo demanda, lo que quiere decir que hay estudiantes que compran el curso para satisfacer una necesidad que tienen hoy en día, como que en su trabajo quieren que cree un modelo de Excel muy básico. Así que compra el curso de Excel, aprende como hacerlo y probablemente no necesite el curso completo. Aunque lo adquiera no lo va a consumir todo, lo hace solo a la mitad.

Después, a los dos meses, por ejemplo, necesita desarrollar una habilidad más avanzada en Excel, así que puede volver al curso. ¿Por qué? Porque como es un modelo bajo demanda, los estudiantes tienen acceso al contenido de por vida, y no tenemos fechas de iniciación, de finalización… Es muy como Netflix, donde ves las cosas a tu ritmo. Aquí igual. Aprendes a tu ritmo y vas avanzando según tu necesidad.

Pero si yo me apuntase a un curso y estuviese las horas correspondientes, pero no realizase ninguna de las actividades, ¿podría conseguir igualmente este título?

Sí, porque las actividades son autoevaluación. Son ejercicios prácticos donde también el instructor otorga la solución para que tú te autoevalúes, así que las prácticas son opcionales.

Que tengas el título no significa que tengas la habilidad, ¿no?

Exacto. Significa que lo has cursado y que has consumido todo el contenido. Udemy, como plataforma, enfoca mucho a los instructores a que incluyan estas actividades prácticas para que los estudiantes se puedan autoevaluar y puedan demostrarse a sí mismos que sí tienen esa habilidad.

¿La formación online es tan efectiva como la tradicional?

Son modelos completamente complementarios. Udemy no cree que vaya a reemplazar y no tiene la intención de hacerlo a la educación formal. Esta es una base necesaria para formar al adulto, joven o mayor. El modelo de Udemy se enfoca en la idea de que vamos a tener que continuar aprendiendo durante toda nuestra vida. Vamos a tener que seguir desarrollando nuevas habilidades a lo largo de nuestra trayectoria profesional y personal. Udemy está disponible para que cuando la persona tenga una necesidad específica vaya a buscar esa habilidad, la adquiera y, al mes siguiente, busque otra para algo profesional, un nuevo hobby o lo que sea.

¿Cuál es el perfil del usuario medio de la plataforma?

Originalmente Udemy se enfocaba mucho a todo lo que es tecnología, y hoy en día esta sigue siendo la demanda más fuerte. Hay mucha gente joven que está por insertarse en el mercado laboral en profesiones técnicas como desarrollo o diseño web, diseño y desarrollo de videojuegos, pero también estamos viendo que hay un auge en todo lo que es la intersección entre la tecnología y negocios. Por ejemplo, Inteligencia Artificial, Deep Learning, aprendizaje automático y análisis de datos. Son conocimientos que se pueden aplicar tanto a desarrollo tecnológico como a análisis de marketing, por ejemplo.

¿Tenéis experiencias de usuarios particulares que hayan llegado profesionalmente a un puesto muy elevado, a un puesto destacado, gracias a los conocimientos alojados en Udemy?

Por un tema de política de privacidad no tenemos mucha información sobre nuestros usuarios estudiantes, ya que ellos comparten con nosotros solo lo que desean. Tenemos algunos casos como, por ejemplo, en Alemania, un refugiado que era de Siria que encontró un trabajo gracias a la formación y habilidades en desarrollo web que adquirió a través de Udemy.

¿Qué clase de formación es la más demandada?

Tradicionalmente, en los ocho años de existencia de Udemy, Java, Python, todo lo que son lenguajes de programación y lo que llamamos los “reemplazos de los bootcamps” para transformarte en desarrollador web han sido muy demandados. Hoy en día vemos un auge en otros temas más específicos, como desarrollo de blockchain, lenguaje de programación Kotlin, Apache Kafka, cosas más no nicho, pero sí más específicas.

¿A los instructores les facilitáis herramientas o directrices previas a la creación del curso o llegan por libre?

Sí, sobre todo para quitarle el miedo al instructor. Muchas personas tiene miedo porque nunca se han grabado o nunca han dado una clase online. Tenemos un centro de enseñanza online donde tenemos muchísimos recursos. Además, nuestra plataforma tiene una serie de pasos a seguir a la hora de crear un curso como definir tu audiencia, cuál es tu temario, hacer un vídeo de prueba… Tenemos un equipo técnico y de soporte que ayuda a los instructores a llegar a esa calidad mínima en vídeo y audio antes de que empiecen a grabar.

El vídeo de prueba sirve para que nuestro equipo pueda ver y dar feedback al instructor hasta que quede a su gusto, siempre y cuando esté dentro de los requisitos mínimos. Hay instructores que se pasan meses mejorando el vídeo y el audio porque si no tienen buena calidad no van a poder publicarlo

¿Qué has podido aprender tú misma en Udemy?

Yo he aprendido mucho en lo que se refiere a habilidades blandas, porque trabajar en Udemy es mi primera experiencia trabajando en Estados Unidos y Silicon Valley, en una empresa de tecnología, donde se hace mucha colaboración con otros equipos.

Yo no tengo un perfil tecnológico, no soy ingeniera pero trabajo con muchos ingenieros, trabajo con gente de producto y no tengo ese perfil, entonces he aprendido mucho a través de Udemy lo que son habilidades de colaboración, productividad, trabajo multidisciplinar, y eso me ha ayudado mucho a aprender cómo se trabaja en este mundo de la tecnología.

¿Vosotros mismos llegáis a producir cursos o todos son externos?

Udemy no produce cursos. Nuestro modelo de negocio y nuestro producto se basa en dos partes: instructores y estudiantes. Son los primeros los que crean los cursos. Udemy no los crea.

Hablando del tema económico, ¿cómo generáis dinero?

Udemy se reparte el dinero con los instructores según tres modelos de repartición de ingresos, que se aplican según el nivel de la inscripción. Por ejemplo, si creas un curso en Udemy y me mandas un enlace por email o por Facebook y yo compro el curso a través de este enlace, tú te quedas con un 97% de los ingresos. Lo llamados un enlace referenciado.

El segundo modelo es cuando yo estoy dentro de Udemy y encuentro tu curso. Si lo compro, los ingresos se reparten al 50/50. El tercero es el de campaña de marketing. Cuando un curso es muy exitoso y el algoritmo lo promociona creando una campaña en redes sociales, la repartición es diferente porque hay costes de campaña, así que el instructor se queda con, aproximadamente, un 25%.

¿Qué cifras manejáis actualmente? ¿Qué beneficios tenéis?

Somos una empresa privada así que la verdad es que no te puedo comentar, aunque tampoco tengo el dato.

¿Cómo veis el futuro de la plataforma? ¿Tenéis algunos objetivos particulares que queráis conseguir ahora mismo?

Hoy en día el crecimiento de Udemy es muy fuerte fuera de Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es donde empezamos, pero hoy en día dos tercios de nuestra actividad está fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, en España el crecimiento anual de estudiantes es del 200%. Seguimos viendo un crecimiento constante en España y en el resto del mundo y queremos seguir apostando por ello.

¿De qué manera os enfocáis a este crecimiento?

Obviamente, con campañas de marketing para captación de usuarios y actividades como esta. Yo vengo a España, hablo con los medios, intento hacer crecer la presencia de la marca en España y México (aunque tengo otros compañeros que lo hacen en otros países), y además estamos también creciendo en lo que es la plataforma de Udemy para que tenga un nivel de sofistiación en la búsqueda y recomendación de cursos más enfocada al aprendizaje personalizado, y esto es una inversión de ingeniería y de producto muy grande que estamos haciendo para hacer avanzar nuestro producto tecnológico.

Si tú haces un curso de Python y luego haces otro de Java, ya hay miles de usuarios que han hecho esta trayectoria, por lo que Udemy está armando unos algoritmos que pueden crear caminos de aprendizaje que pueden crear recomendaciones personalizadas según los patrones que hemos visto.

¿Os llegáis a acercar a instituciones educativas, como universidades o institutos?

El modelo de Udemy es totalmente independiente de la educación formal porque es lo que nos permite avanzar a la velocidad de la innovación. En cuanto sale una versión nueva de un lenguaje de programación, por ejemplo, cuando Apple lanza una nueva versión de iOS, a los tres meses ya tenemos un curso para que la gente pueda venir a formarse.

Si dependemos de universidades o instituciones educativas como lo hacen otros modelos de educación online, hay que esperar a que se actualice el plan de estudios, a hablar con todas las personas… es mucho más burocrático y no nos permitiría avanzar.

¿Cómo crees que ha cambiado el mundo de la formación a través de Internet?

Hay dos avances muy importantes. Uno, si hablamos de la parte más tradicional, es que las universidades están llevando sus clases al online a través de los MOOCs, por ejemplo. Esto es una avance muy importante porque hace que la educación formal, básica, sea más accesible. Si una persona tiene que trabajar y no puede ir a estudiar, puede sacarse una carrera por Internet.

Por otro lado, el modelo de Udemy es muy diferente. Nosotros seguimos invirtiendo para que el modelo y producto que tenemos para los estudiantes satisfaga una necesidad muy específica en ese momento. La idea es que todo el mundo pueda seguir siendo competitivo, no importa cuál sea la profesión del futuro. No podemos saber en qué vamos a estar trabajando en 20 años, pero la velocidad a la que vamos innovando nos permite llegar allí más rápido.

¿Cómo veis vuestro sector y la competencia? ¿Cómo os encajáis en ella?

El sector es un sector muy amplio hoy en día, aunque que nació hace mucho tiempo con los MOOCs. Ahora vemos que hay muchas plataformas o soluciones que son la competencia pero que son mucho más específicas. Hay soluciones que trabajan con universidades, hay soluciones como nosotros que trabajan con expertos independientes y cada uno trae su conocimiento y lo comparte, y hay otras que hacen como algo en el medio en el combinan expertos del sector con universidades y generan unas “mini licenciaturas”.

Nosotros somos algo muy específico. Nos basamos en nuestra visión de que no todos los modelos educativos funcionan para todos los estudiantes. Si tú vas a Udemy y buscas un curso de Python, en español vas a encontrar miles de cursos y vas a poder revisarlos y elegir que formato de enseñanza y qué instructor se adecúa mejor a ti. Esa variedad en Udemy es la que nos distingue.

¿Nunca habéis llegado a hacer un modelo mixto como el que mencionabas anteriormente? Además de instructores y expertos, acercaros a universidades que os puedan otorgar prestigio aunque sea más lento el proceso de creación

No lo hemos hecho porque no va con nuestro modelo de negocio, pero sí hay centros educativos, no necesariamente universidades, que han hecho cursos y subido contenido. Creo que no hay muchos. Un ejemplo sería Acumen, que es un fondo de inversión de impacto social que tiene una unidad sobre enseñanza en emprendimiento social. Han generado cursos y los han subido. Tienen un perfil de instructor como tú podrías tener el tuyo donde aglutinan todos sus cursos con su marca.

Sin embargo, no es algo que nosotros queramos adoptar necesariamente porque, uno, nos lleva mucho más tiempo (hay que colaborar mucho, hay que armas los planes de estudio, la estrategia…) y dos, es mucho más caro. Que una empresa genere contenido es mucho más caro que si cada uno está en su casa con su estudio de producción creando sus propios cursos.