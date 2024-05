"Nómina abril maricón": polémica en redes contra una panadería malagueña que envió el salario a un trabajador con este concepto

El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) en Andalucía ha presentado esta mañana una denuncia contra una panadería de Málaga. Es una acusación por homofobia a la empresa, llamada 'La Semilla de Oro' que entregó la nómina a un trabajador bajo el concepto "nómina mes de abril maricon" (sin tilde). Esto ha levantado un gran revuelo en redes sociales desde primera hora de esta mañana.

Según un comunicado oficial del sindicato hecho público hoy, la actuación ha sido rápida, ya que la nómina se envió ayer y afirman que esto denosta "al compañero con esa alusión homófoba e ilegal".

Además de que "se evidencia el abono tardío e igualmente ilícito de unas retribuciones que debieran haber sido percibidas, como muy tarde, en los cinco primeros días de mayo".

La empresa lo acosa por ser homosexual

En las redes sociales se habla que si esto aparece así por un escrito en una transacción que debería ser seria, como una nómina, probablemente el trabajador esté siendo acoso en el día a día. Efectivamente, la denuncia de la CGT afirma que el panadero, previamente ha sido acosado por la empresa "desde que se conociera su condición sexual".

Capturas de pantalla aportadas por el sindicato en su denuncia

Entre otras cosas, le "modificaron turnos y horarios, haciéndole la vida imposible y provocando una baja médica derivada de esta discriminación por razón de sexo, violando el artículo 14 de la Constitución, tal y como relató el compañero afectado ante la mutua de accidentes de la empresa, Ibermutua".

Para demostrar la certeza de la denuncia, se han añadido capturas de pantalla del envío de la nómina y del informe de la mutua, a la denuncia.

El panadero también ha alegado que denunció a su empresa frente a la inspección de trabajo por no estar percibiendo el pago de sus horas extra pero como su empresa no ficha las horas de entrada (un problema grave en España que ya hemos visto al que el gobierno quiere hacer frente), no pudo demostrar que trabaja de más.

