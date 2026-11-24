Beatriz Montañez pasó cinco años presentando ‘El Intermedio’ junto al Gran Wyoming, pero en diciembre de 2011 decidió despedirse del programa para dedicarse a otros proyectos. Lo hizo después de convertirse en uno de los rostros más conocidos de La Sexta y, aunque todavía trabajó en televisión y cine durante algún tiempo, terminó cambiando los platós por una casa de pastores en mitad del bosque. Allí encontró una tranquilidad que, por mucho dinero que ganara, no había conseguido tener antes.

La periodista reconoció en una entrevista con la Cadena SER en 2021 que estaba completamente perdida cuando tomó aquella decisión. Había demasiado ruido en su vida y necesitaba alejarse para pensar con claridad. Entre medias había participado en programas como ‘Hable con ellas’ y trabajado como guionista en ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’, documental ganador del Goya en 2018. Pero lo que realmente quería era otra cosa: silencio y una vida que pudiera llevar a su ritmo.

Vivir en el bosque con menos de 150 euros al mes para comer

Su nuevo hogar recibió el nombre de Niadela, el mismo que utilizó para titular el libro en el que relató su primer año de retiro. Durante su presentación explicó que vivía de los ahorros de su etapa televisiva y que había reducido los gastos al mínimo. Se hizo vegana, empezó a alimentarse principalmente de verduras, legumbres y semillas, y calculaba que gastaba menos de 150 euros mensuales en comida. Además, contaba con paneles solares para la electricidad y agua procedente de un pozo.

Su rutina también era bastante distinta de la que llevaba en televisión. Contó que salía a comprar aproximadamente cada 25 días y que viajaba a Madrid un par de veces al año para ver a sus amigos. El resto del tiempo lo pasaba en su casa, rodeada de naturaleza, una elección que resumió durante la promoción de su libro: «No hay dinero en el mundo que te pueda comprar la paz».

Pero aquella tranquilidad se vio alterada precisamente cuando decidió contar su historia. En julio de 2021, Montañez denunció públicamente que algunas personas habían acudido hasta su casa sin permiso, le dejaban notas y llegaban a observarla con prismáticos. La situación fue tan incómoda que, según explicó, tuvo que intervenir la Guardia Civil. Después de años buscando estar sola, se encontró con desconocidos que querían acercarse a la vida de la que tanto le había costado apartarse.

Foto | Elaboración propia

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