Sin ordenadores ni Internet: el Gobierno no da medios a los funcionarios para el teletrabajo "incumpliendo" su ley

Esta semana éramos conocedores de la intención del gobierno de mandar a los funcionarios a casa en diferentes departamentos para poder ahorrar energía. Esto es algo que no se aplicó ni siquiera durante la pandemia, pero ahora bajo el paraguas del plan de ahorro energético van a poder tener los tres días a la semana que reclamaban. Eso si, no está siendo para nada perfecto, tal y como están denunciando a través de los sindicatos.

El problema que reside en los funcionarios teletrabajadores es que se deberá proporcionar el material necesario, y eso quiere inversión. De esta manera, la Administración General del Estado ha determinado que el ahorro energético en los edificios públicos por no tener trabajadores no compensa la inversión en material. Esto está obligando a los funcionarios a tener que hacer un desembolso, algo que la propia ley prohíbe.

El gobierno "incumple" su propia ley de teletrabajo

Si nos vamos a la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, en su artículo 19, punto 2 se especifica lo siguiente: La empresa deberá suministrar a la representación legal de las personas trabajadoras los elementos precisos para el desarrollo de su actividad representativa, entre ellos, el acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas de uso en la empresa y la implantación del tablón virtual, cuando sea compatible con la forma de prestación del trabajo a distancia. Y precisamente esto es lo que no está cumpliendo el gobierno con sus funcionarios, que se ven en casa sin ordenador ni conexión a internet.

Una de los grandes problemas que se están encontrando todos los teletrabajadores dentro de la administración, y que recogen los sindicatos, es precisamente que no tienen ni ordenador ni conexión a internet para poder trabajar. Esto son elementos esenciales, y que desde la administración no se van a comprar. Aunque existe un decreto de teletrabajo, algunos departamentos ya se han escudado en que esta es una medida dentro del plan de ahorro y no corresponde con el decreto aprobado por la pandemia.

Otros departamentos del Estado, como por ejemplo la misma DGT, afirma que para acogerse al teletrabajo se va a tener que disponer de un espacio de trabajo con conexión a internet y de un ordenador. Si bien, deja la puerta entre abierta a que a través de la disponibilidad presupuestaria se van a poder comprar medios técnicos.

Esto es algo que también están haciendo desde Presidencia, Sanidad o Consumo, donde se solicita al trabajador un compromiso para poder hacer uso de los medios que sean propios. Al final se llega a una misma conclusión: el ahorro que sufre la administración en energía al final le repercute en el trabajador con la luz, la calefacción y también la compra de dispositivos extra.

En términos energéticos, ahora en invierno al teletrabajador no le interesa estar en su casa trabajando. Esto se debe a que se hace empleo de la calefacción que consume una gran cantidad de gas o luz que no está a un precio precisamente barato. Es por ello que se deberán plantear que les interesa más: quedarse en casa trabajando o acudir a la oficina de manera presencial.