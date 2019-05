Una patente de Amazon permitiría que los Echo comiencen a grabar antes de que digas Alexa

Los asistentes personales están avanzando a un gran ritmo, pero la realidad es que en muchos casos, nuestras interacciones con ellos siguen siendo muy mecánicas y poco naturales. Es algo que a veces frustra y que las compañías buscan mejorar. En el pasado I/O, Google mostró avances enormes en conversación de Assistant, con unas capacidades escucha activa que se salen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Amazon tampoco puede quedar fuera de esa guerra, y ha según informa BuzzFeed News registrado una patente que permite que los altavoces con Alexa recojan lo que decimos antes incluso de que invoquemos al asistente con "Alexa".

Hasta ahora, los altavoces con Alexa realizan escucha activa, pero sólo graban a partir de que escuchan "Alexa", lo que suele indicar que el usuario quiere dar una orden al asistente. Con esta patente, aunque en la frase debe seguir apareciendo Alexa, ahora se puede intercalar con contenido previo y posterior. Por ejemplo "Reproduce música de Vetusta Morla, Alexa", o "¿qué tiempo hace, Alexa?

Así funcionaría una Alexa más "inteligente"

Un portavoz de Amazon ha dejado claro al medio online que la tecnología no está en uso y que referirse al uso potencial de patentes es muy especulativo. Y no deja de ser cierto: muchas patentes nunca llegan a nada, o se usan muy de cara al medio/largo plazo. No tiene por qué ser el caso, pero es necesario recalcar que esta función no tiene por qué estar presente en los Echo dentro de un tiempo. Eso dependerá de lo que Amazon decida.

Según lo que podemos ver en el gráfico, cuando el sistema detecte que la palabra de invocación ha sido usada, en este caso "Alexa", puede ir atrás para analizar si entre lo que ha escuchado se encontraba una orden, cuyo comienzo identifica analizando las pausas. En ese punto, tras detectar que en la frase hay una orden, el audio se envía a los servidores.

Es importante señalar que, en principio y según lo mostrado, Alexa y los Echo seguirán sin enviar archivos de audio a Amazon que no contengan órdenes. Es decir, que aunque la escucha será más activa, de momento, pero eso no quiere decir que Amazon reciba más audios por nuestra parte que aquellos que tienen que ver con el servicio, aunque puede que sí más información nuestra por la mayor longitud de los audios.

En ese sentido, también se aporta otro detalle: el altavoz de podría configurar para almacenar clips de entre 10 y 30 segundos como máximo, lo que reduciría la preocupación por la privacidad. No es un asunto sin relevancia para Amazon, pues últimamente han salido a la luz informaciones de Bloomberg que indican que empleados de la compañía escuchan conversaciones de Alexa, e incluso acceden a la dirección exacta de los usuarios del asistente.

Via | mixx.io