Te llaman con una oferta laboral, pero no recuerdas haber mandado ningún CV. Si contestas, la estafa ha comenzado

En las últimas semanas, una nueva estafa telefónica ha comenzado a circular en España, afectando sobre todo a aquellos usuarios que buscan empleo, pues los ciberdelincuentes usan como anzuelo, precisamente, una oferta laboral llegada del cielo. Un día, recibes una llamada automatizada o 'robollamada' que te dice

"hemos recibido el curriculum y lo hemos seleccionado, agrégame enseguida para conocer las condiciones del trabajo".

En ese momento quizá no recuerdes haber mandado ningún currículum, pero si lo hiciste en el pasado puede que lo atribuyas a eso y no le des más vueltas. Y si sí lo has mandado, dado que la llamada no identifica en ningún momento qué empresa está detrás, puedes considerarlo todo perfectamente legítimo.

Así que vas, y les agregas (a WhatsApp, se sobreentiende, aunque no lo digan). Y te pones en contacto con ellos, movido por la curiosidad. Los estafadores ya tienen tu atención (y una forma de contactar contigo).

Así funciona la estafa

El esquema delictivo descrito en el tuit de la imagen anterior sigue un patrón que se está volviendo cada vez más común entre usuarios españoles:

Llamada de un número desconocido: Los estafadores utilizan un número visible, lo que puede generar confianza en la víctima. En el caso de Ava, el número procedía de España, como muestra la captura de pantalla compartida (604 15 11 18), pero no es raro que esto ocurra desde números de teléfono extranjeros. Mensaje grabado o robótico: Al descolgar la llamada, la víctima escucha un mensaje automático que le informa que su currículum ha sido "seleccionado" por una empresa para un proceso de selección laboral. Esta voz no permite interacción directa, lo que ya es un indicativo de alarma, ya que, en circunstancias normales, sería un responsable de recursos humanos o un agente de selección real quien se pondría en contacto de forma personal. Petición de contacto adicional: En algunos casos, se solicita a la víctima que agregue el número a WhatsApp (a veces a otra plataforma de mensajería) para recibir más información sobre la oferta laboral. Sospechosa similitud con nombres de empresas reales: Para aumentar la credibilidad, los estafadores suelen utilizar nombres de empresas que suenan similares a gigantes empresariales reales, lo que incrementa las posibilidades de que la víctima se deje engañar si alguna vez ha tenido contacto con estas compañías.

El contexto actual de elevado desempleo incentiva a que muchas personas sean vulnerables ante promesas de una oferta laboral. Además, el uso de métodos de contacto sin interacción humana inmediata (como las robollamadas) puede hacer que la víctima se sienta presionada para responder rápidamente sin tener el tiempo necesario para verificar la autenticidad de la oferta.

Llueve sobre mojado

No es la primera vez que hemos visto, en los últimos meses, un esquema similar de estafa relacionada con ofertas laborales: los relacionados con los 'pagos por likes', supuestamente ofertados por Google, Instagram, TikTok, o empresas vinculadas a los mismos, funcionan prácticamente igual. Con la excepción de que, en ese caso, el 'anzuelo' es 'ganar mucho dinero por hacer algo muy sencillo desde tu casa' y en este caso se juega con la esperanza de obtener un trabajo serio.

Una vez que la persona se muestra interesada, es redirigida a otras personas o plataformas, momento en el que se le pide información personal o se le insta a hacer pagos iniciales para supuestas formaciones o material de trabajo.

Desde ahí, según el caso, se derivará a la víctima a esquemas de criptoestafas o se le manipulará para convertirse en una 'mula bancaria' que mueve dinero, usualmente por Bizum, de cuenta en cuenta, convirtiéndose así en una pieza más de tramas de lavado de dinero.

Cómo evitar ser víctima de estas estafas

Para evitar caer en este tipo de estafas, es crucial tener en cuenta algunas recomendaciones clave:

Desconfía de llamadas con grabaciones automáticas: Las empresas serias de selección de personal no utilizarán un sistema automatizado para comunicar algo tan importante como la selección de un candidato. Si recibes una grabación, es muy probable que se trate de una estafa. Investiga el número que te contacta: Si recibes una llamada sospechosa, intenta buscar el número en internet para ver si hay denuncias previas de fraude asociadas a él. No proporciones información personal: Nunca compartas datos sensibles como tu información bancaria o números de identificación a través de WhatsApp o plataformas desconocidas, especialmente si no tienes un contacto previo con la empresa. Verifica la oferta laboral: Antes de proceder con cualquier oferta, verifica si realmente has enviado un currículum a la empresa en cuestión. Si no has aplicado a ese puesto, la oferta es sospechosa. Desconfía de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad: Un salario exorbitante para trabajos sin requisitos de experiencia o formación debería ser una clara señal de que, obviamente, hay algo raro en la oferta.

