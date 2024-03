La estafa de los 'me gusta' de WhatsApp es tan grave que hay quien ha perdido hasta 18.000 euros (y te puede meter en líos legales)

"Trabajamos con empresas de Instagram que están dispuestas a pagar por una mayor exposición, por lo que nuestra empresa necesita contratar a un montón de empleados. Te haré un encargo de prueba y, una vez terminado, te pagaré cinco euros para ver si estás preparado para el trabajo. Puedes ganar entre 50 y 600 euros o más al día. ¿Te interesa trabajar con nosotros?".

Cambia 'Instagram' por 'Facebook' o, quizás, por 'TikTok', pero en general todos estos mensajes siguen el mismo patrón: una oferta laboral irresistible consistente recibir pagos por dar 'likes' en publicaciones de redes sociales (o por seguir determinados perfiles).

Esta propuesta, que a primera vista parece inofensiva y hasta lucrativa, no es —según nos advierte la Policía Nacional— más que un cebo utilizado por ciberdelincuentes para engañar a los usuarios, robar sus datos bancarios y, en muchos casos, su dinero.

El timo de los 'Me Gusta' de WhatsApp va dejando tras de sí un rastro de víctimas con grandes pérdidas económicas

Un vistazo a… ¡QUE NO TE ENGAÑEN! Los principales TIMOS en COMPRAS ONLINE y CÓMO EVITARLOS

Así te engañan

Como su nombre indica, esta estafa comienza a través de WhatsApp, pero, una vez que hayamos mandado las pruebas de que hemos realizado el primer 'encargo de prueba' (una captura de pantalla), daremos un paso más hacia un fraude más elaborado cuando la comunicación con nuestros 'jefes' se traslade a Telegram, un espacio donde los estafadores sienten mayor libertad para operar sin dejar rastro.

A veces, para que confíes, te mandan imágenes con 'documentación' falsa (aunque en nombre de empresas reales). Y suelen escribir en un español nefasto, por cierto. (Imagen: ElDiario.es)

Será en esta segunda app de mensajería donde, bajo el pretexto de formalizar el empleo, soliciten a las víctimas que realicen tareas más complejas o incluso que envíen dinero mediante Bizum a otros números, prometiendo posteriores recompensas mayores que nunca llegan.

Las víctimas, atraídas por la posibilidad de ganancias sustanciales, se encuentran invirtiendo sumas de dinero bajo la promesa de obtener mayores retornos (ojo, porque literalmente así es cómo funciona el 'timo nigeriano').

Consecuencias económicas (y legales)

No significa que no ingreses nada: otras víctimas te van financiando con sus propios envíos de dinero... y luego, dejan de llegar ingresos, los canales de Telegram se cierran y las cuentas de WhatsApp desaparecen.

Al final, el saldo de la experiencia es negativo: has pagado (mucho) más de lo ingresado. Según publica elDiario.es, hay usuarios que han perdido hasta 18.000 euros en apenas 48 horas.

La Policía Nacional ha señalado que este timo no sólo se traduce en pérdidas económicas, sino que también puede implicar consecuencias legales para las víctimas.

Y es que, aunque éstas creen estar simplemente siguiendo pasos para obtener un beneficio prometido, desde una perspectiva legal, pueden estar ayudando a facilitar el fraude al redistribuir el dinero de unas víctimas a otras.

Y así, al participar en el esquema, involuntariamente se convierten en cómplices del fraude, moviendo el dinero de otras víctimas y potencialmente enfrentándose a cargos por "cooperación necesaria".

Toma nota

Autoridades y expertos en ciberseguridad informática instan a la población a ser cautelosos con ofertas de trabajo no solicitadas y/o que parezcan demasiado buenas para ser verdad (¿de verdad piensas que hay gente pagando esas cantidades por un simple 'like'?). Por otro lado, las empresas legítimas no operan únicamente a través de aplicaciones de mensajería ni exigen al trabajador que empiece pagando él para ganar más "en el futuro".

Vía | ElDiario.es

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | La Policía Nacional advierte contra la 'estafa de la oferta de trabajo de TikTok'. Vas a por empleo y vuelves sin datos privados