Pedían 43.000 euros y ya van por 4 millones: la locura en Kickstarter para adaptar este videojuego a juego de mesa

Una empresa polaca ha usado la plataforma de crowdfunding Kickstarter para pedir 43.000 euros con los que buscaban poder adaptar un videojuego famoso y hacerlo juego de mesa. Pero los fans apasionados de ese juego acabaron ofreciendo más de 4 millones de euros.

El juego de mesa Don't Starve: The Board Game se basa en el videojuego de supervivencia de 2013 Don't Starve y el crowdfunding se ha hecho para desarrollarlo en colaboración directa con el estudio de desarrollo de videojuegos Klei Entertainment.

Glass Cannon Unplugged es la editora del juego de mesa, una empresa con sede en Polonia, e inicialmente solo pidió 43.000 euros. El 23 de octubre acabó la colecta pero la gente todavía puede donar por si quieren recibir las recompensas y mientras se escribe este artículo la cifra alcanzada es de 4,158 millons de euros gracias a las aportaciones de menos de 20.000 personas.

El lanzamiento del juego está previsto para marzo de 2027. Cabe decir que esta empresa es muy exitosa. Si vemos otros de sus proyectos en la misma plataforma Kickstarter vemos que otros proyectos para los que han recogido financiación colectiva también han superado con creces la cantidad inicial. Por ejemplo, el título "Dying Light" ha logrado el una financiación del 2.388%.

En qué consiste el exitoso juego

La misma empresa cuenta que este proyecto "transporta a los jugadores al implacable mundo de pesadilla generado aleatoriamente de Constant, un reino lejano y siniestro donde la magia y la ciencia se entrelazan".

"Enfrentados a los elementos y a un siniestro bestiario de monstruos, los jugadores asumen el papel de personajes icónicos de la serie, teniendo que colaborar estrechamente y usar su ingenio para burlar al destino, luchar por la subsistencia y simplemente sobrevivir", explica la empresa desarrolladora del juego.

Vio la luz con Klei Entertainment y se lanzó inicialmente en Steam para Microsoft, para Microsoft Windows, OS X y Linux el 23 de abril de 2013, con una versión para PlayStation 4 al año siguiente.

Vía | Jeux Video

Imágenes | Glasscannonunplugged y Kickstarter

En Genbeta | AMD ha lanzado gratis una herramienta para Windows 10 y 11 que te encantará si eres un loco de las estadísticas en videojuegos











