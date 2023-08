El presidente de Microsoft se une al club de los líderes que lanzan IA al mercado y luego dan advertencias alarmantes: esto dice él

Microsoft es una de las grandes empresas que ha revolucionado el panorama de la inteligencia artificial y continúa sus esfuerzos por liderar la IA con muchas alianzas clave. Por un lado, es una de las principales inversoras de OpenAI desde hace años, firma que este año lanzó al mercado ChatGPT y GPT-4 entre otras tecnologías y puso la IA en manos del gran público.

También, el gigante de Windows integró las capacidades de la inteligencia artificial a su buscador, a su navegador y también en otros navegadores, más recientemente.

Ahora, su presidente se ha unido al club de los grandes CEO que desarrollan herramientas de inteligencia artificial y las lanzan al mercado sin ninguna regulación para luego hacer alertas alarmantes. El presidente y vicepresidente de Microsoft, Brad Smith, en una entrevista a CNBC ha afirmado que:

La inteligencia artificial puede convertirse en un arma y los humanos deben controlarla.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Por qué afirma Smith que la IA puede ser un arma

Dice Smith que “tenemos que asegurarnos de que la IA siga estando sujeta al control humano. Ya sea un gobierno, el ejército o cualquier tipo de organización que esté pensando en usar IA para automatizar infraestructura crítica (habla de armamento), debemos asegurarnos de que tenemos humanos en control, que podemos ralentizar o apagar las cosas”.

Y añadió que: es una herramienta que puede ayudar a las personas a pensar de forma más inteligente y rápida. El mayor error que podría cometer la gente es pensar que se trata de una herramienta que les permitirá dejar de pensar.

Y para ilustrar sus afirmaciones lo explica con un ejemplo más simple del día a día. Aunque la IA tenga la capacidad de tomar un documento de Word y convertirlo en una diapositiva de PowerPoint, eso no significa que no debas leer las diapositivas de PowerPoint antes de presentarlas y también editarlas. No hay que dar una confianza ciega en las capacidades de estas herramientas porque no las tienen.

Microsoft ha despedido a su equipo de ética

Al mismo tiempo que Microsoft hacía estos grandes esfuerzos por impulsar la inteligencia artificial, despidió a su equipo de ética en una de sus rondas de despidos masivos.

Incluso, el llamado padrino de la IA, un antiguo ejecutivo de Google que pasó gran parte de su carrera enfocado en estas tecnologías, acusó a Microsoft de precipitarse en lanzar sus productos y ponerlos en manos de todo el mundo.

Las autoridades estadounidenses también les han lanzado un dardo públicamente por esta decisión. La FTC de Estados Unidos, o Comisión Federal del Comercio (agencia de protección al consumidor) ha dicho que dadas las numerosas preocupaciones sobre el uso de las nuevas herramientas de IA "quizá no sea el mejor momento para que las empresas que las usan o las desplieguen, destituyan o despidan al personal dedicado a la ética y la responsabilidad".

En Genbeta | El CEO de Microsoft está seguro de que la IA será 'tan importante' como Internet. Así rememora las palabras de Bill Gates

Imagen | Foto de Specna Arms en Unsplash