El CEO de OpenAI y otros expertos avisan: “Mitigar el riesgo de extinción por la IA debería ser prioridad mundial”

Al igual que ya han hecho diversos expertos en tecnologías e inteligencias artificiales (tenemos a Stephen Hawking que afirmaba en el pasado que la IA puede acabar con la raza humanan o a Geoffrey Hinton, el "padrino de la IA" que dejó hace unos días Google, tras décadas trabajando en inteligencia artificial y que dice que no puede dormir por la deriva que pueda traer esta tecnología), ahora tenemos una nueva alerta de expertos.

El Center for AI Safety es una ONG que quiere "reducir los riesgos a nivel de sociedad que conlleva la IA" y ahora, en su web se ha publicado el "Comunicado sobre el riesgo de la IA".

Qué dice el comunicado

Este comunicado, en el que participa también el mencionado Hinton, y también hay académicos, periodistas y reguladores entre otras, pretende avisar de los peligros de desarrollar esta tecnología de forma inadecuada.

El mensaje es cortísimo pero contundente:

"Mitigar el riesgo de extinción por la IA debería ser una prioridad mundial, junto con otros riesgos sociales a gran escala como las pandemias y la guerra nuclear".

Lo curioso es que esto está afirmado por Mira Murati que es la CTO de OpenAI y por Sam Altman que es el CEO de esta empresa que tiene en el mercado las reconocidas ChatGPT o GPT-4. También Demis Hassabis, CEO de DeepMind y Kevin Scott, CTO de Microsoft, empresa que tiene integrada la IA de ChatGPT ahora en su navegador y su buscador y que ha despedido a su equipo de ética.

Ese comunicado está abierto a quien quiera unirse. En The New York Times, Dan Hendrycks, responsable del Center for AI Safety, dice que "existe la idea errónea, incluso en la comunidad de la inteligencia artificial, de que sólo hay un puñado de catastrofistas. Pero, de hecho, muchas personas expresan en privado su preocupación por estas cosas".

