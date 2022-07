Mientras Putin prohíbe el pago con bitcoin en Rusia, las grandes fortunas se resguardan en el cripto: lanzan su primer token digital

Desde que Rusia invadiese Ucrania, y comenzase así una guerra en Ucrania, los países de la OTAN y empresas con sede en estos países, han impuesto sanciones y bloqueos económicos a Moscú. Por ejemplo, en marzo, los países de la OTAN bloquearon el acceso de los principales bancos rusos al sistema internacional de pagos SWIFT, como forma de castigar al gobierno de Rusia.

La importancia de este movimiento reside en que estar fuera de este sistema impide llevar a cabo transacciones con entidades extranjeras. Sin embargo, este castigo se podía evitar usando criptomonedas. El Senado estadounidense, consciente de ello, comenzó a impulsar medidas para evitar que las criptomonedas sirvieran al gobierno de Putin como una vía para eludir las sanciones.

Ahora, la empresa rusa de blockchain Atomyze ha lanzado el primer token digital respaldado por paladio y producido por Nornickel. Atomyze fue la primera empresa rusa en recibir la aprobación para intercambiar activos digitales en febrero.

Mientras se ha lanzado este token, el banco central del país ha expresado durante mucho tiempo su escepticismo sobre las criptodivisas y esta noticia choca con la decisión del gobierno de Moscú de prohibir los pagos con activos digitales.

"Nueva era de la economía rusa"

"La aparición del primer token industrial de Rusia marca la entrada de la economía rusa en un nuevo período: la era de la tokenización", dijo el empresario Vladimir Potanin en un comunicado de su Interros Holding, uno de los inversores de Atomyze y el mayor accionista del productor de metales Nornickel. Esta nueva decisión ayuda a oligarcas como el propio Potanin, sancionado por otros países, a evitar las consecuencias de estas sanciones.

Atomyze y Rosbank están respaldados por Interros, una empresa de inversión cofundada por Vladimir Potanin. El CEO de la empresa rusa de minería y fundición de níquel y paladio Nornickel ya había hablado públicamente de sus planes para tokenizar el paladio en 2019.

"A diferencia de las criptodivisas no aseguradas, en las que la tecnología blockchain se utiliza para maximizar el anonimato del usuario, los tokens industriales y de otro tipo están asegurados por activos físicos, y el uso de la tecnología blockchain hace que las transacciones con ellos sean seguras", añadió.

Además, Vladimir Pronsky, director general de GPEF Investments ha recordado en un comunicado oficial emitido por Rosbank, que "clasificado como metal precioso y, de hecho, como metal industrial, el paladio interviene en toda la fabricación de alta tecnología.

Restricciones a las transacciones digitales en Rusia

Por otro lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está imponiendo más restricciones para las transacciones digitales en el país. El viernes de la semana pasada, el mandatario firmó un proyecto de ley que prohíbe los pagos digitales en Rusia, después de que la ley fuese aprobada previamente por la Duma Estatal, que veta el uso de valores digitales y tokens de utilidad como medio de pago para bienes, servicios y productos en todo el país.

La nueva prohibición obligaría a los operadores de plataformas que ofrecen servicios de intercambio a rechazar cualquier transacción que pueda conducir al uso de activos digitales para sustituir el rublo ruso como instrumento de pago. Es decir, según la ley, las criptomonedas y las NFT ya no se aceptan como métodos de pago legales en Rusia.

Tal y como afirmaba un informe del New York Times a principios de este año, las autoridades estadounidenses creen que algunas empresas rusas afectadas por las sanciones impuestas a su país tras la invasión de Ucrania podrían estar utilizando criptodivisas para eludir esas limitaciones, lo que afecta al valor del rublo y, por tanto, a la economía de Rusia.

A causa de esto, las autoridades rusas no son muy partidarias de los activos digitales. El Banco Central de Rusia pidió la prohibición total de las criptomonedas. Lo más probable es que eso no ocurra, porque el Ministerio de Finanzas de Rusia se oponía a la idea y creía que era necesario permitir el desarrollo de la criptotecnología. Con la ley que entrará en vigor en unos días,** no se podrá pagar con activos digitales**. Sin embargo, según Decrypt, los rusos pueden seguir invirtiendo en criptomonedas como el Bitcoin y, en principio, seguir minándolas también.

Esta prohibición llegó un día antes de un artículo escrito por Josep Borrel, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, donde afirma que las sanciones a Rusia están funcionando. "Desde que Rusia invadió brutalmente Ucrania, la UE ha adoptado seis paquetes de sanciones contra Moscú, y estamos a punto de finalizar" otro paquete. Nuestras medidas afectan ya a casi 1.200 personas y casi 100 entidades en Rusia, así como a un número importante de sectores de la economía rusa.

El sector cripto y Rusia

El sector del bitcoin y otras criptodivisas ha demostrado estos meses que no era un sistema tan descentralizado como prometía y que la marcha de la economía global les ha afectado. La guerra de Rusia y Ucrania ha sido una de las causas de la gran caída.

En el mes de abril de este año, la República Centroafricana aprobó el Bitcoin como moneda de curso legal, siendo así el segundo país que toma esta decisión tras El Salvador. La noticia chocó, de primeras, por dos razones, principalmente: este es uno de los países más pobres (o mejor dicho, empobrecidos) del mundo; y la adopción de internet es muy baja.

El conflicto que lleva años viviendo este país podría explicar mejor el interés de incluir la criptomoneda bitcoin como moneda de curso legal (la decisión fue votada por unanimidad por parte de los legisladores): a pesar de la pobreza en la que está sumida la población, la República Centroafricana es rica en diamantes, oro y uranio.

Y en este contexto, tenemos que la adopción del bitcoin en el país africano puede ayudar a Rusia en su cruzada contra Europa: si la República Centroafricana** le quita el peso en la economía al franco, también se lo quitará a Francia**, uno de los enemigos de Rusia con el enfrentamiento abierto con la OTAN.