Putin usa Windows XP en su ordenador del Kremlin: se trata de un sistema operativo que dejó de actualizarse hace meses

Es comprensible que Vladimir Putin se mostrara renuente en su momento a actualizar su ordenador con Windows XP para pasarse a Windows Vista, sobre todo si tenemos en cuenta las críticas negativas que este último SO de Microsoft cosechó en su momento.

Pero, habiendo pasado ya más de una década desde el lanzamiento de Windows 7, y ocho meses desde que la última versión de Windows XP dejó de recibir soporte, nadie esperaría que el máximo mandatario ruso siguiera usando este último sistema operativo. Y no sólo en el PC de su domicilio, también en el que usa en su oficina presidencial.

Inesperado, pero eso es lo que demuestran las fotos publicadas por el propio Kremlin. En general, no es extraño encontrarnos con administraciones públicas que, por falta de presupuesto y/o por los inevitables retrasos generados por la burocracia, terminan trabajando con software desactualizado (como le ocurría a comienzos de año al Congreso de los Diputados).

Pero claro, no todas las administraciones son el Kremlin. Y, en este caso, el motivo de conservar este sistema operativo (desaconsejado por el gobierno estadounidense desde 2014) es que es el último Windows que las autoridades rusas certificaron oficialmente como 'seguro': sus funcionarios pueden usar versiones más modernas del sistema de Microsoft, pero si el ordenador en cuestión va a albergar potenciales secretos de estado, las opciones se limitan a Windows XP o a algún SO alternativo, como AstraLinux.

Según los planes rusos difundidos hace unos meses, AstraLinux (una distribución 100% rusa), debería sustituir a Windows en todos los ordenadores de la administración del país dentro de dos semanas. Pero esos planes se han ido posponiendo y se espera que el 20% de dichos equipos estrenen el año 2020 conservando Windows XP en sus discos duros.

Y sí, los de Putin estarán en esa lista: aunque, si hemos de creer los rumores, posiblemente la desgana del mandatario hacia el uso de Internet facilitará que eso no se convierta en un gran agujero de seguridad.

Philip Ingram, ex-coronel de la inteligencia militar británica citado por Forbes, tiene sin embargo una explicación alternativa: "La maquinaria comunicativa rusa es siempre muy cuidadosa seleccionando qué imágenes libera al mundo". Que la pantalla de los ordenadores de Putin se aprecien tan bien en la foto huele, ante el experto olfato de Ingram, a 'maskirovka' (literalmente, 'camuflaje', pero hace referencia a la táctica militar rusa de difusión de información engañosa).

"No estamos seguros de que esto sea real. [Pero] los rusos no mantienen habitualmente sus sistemas conectados a Internet, por lo que incluso para un sistema no parcheado, pueden tratarse de equipos poco vulnerables".