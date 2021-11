Que los CEOs de Twitter anuncien grandes novedades con pantallazos evidencia que a la plataforma le siguen faltando herramientas

Jack Dorsey ya no cuenta con el puesto de CEO en Twitter. La noticia voló por todos los medios durante el día de ayer, y también fue "una gran noticia" para los inversores, pues la empresa subió un 11% en bolsa tras su despedida. A partir de ahora se encargará Parag Agrawal de la dirección, mientras que Dorsey seguirá en la junta directiva hasta primavera para ayudar en la transición.

Dorsey publicó un tweet donde decía textualmente: 'amo a twitter'. Horas más tarde lanzaba un comunicado oficial donde confirmaba los rumores de su despedida, algo que ha sido por decisión propia. Sin embargo, hay algo que no encaja del todo en su carta de despedida, y es precisamente eso, que se trata de una captura de pantalla de un e-mail.

Agrawal citó el tweet de Dorsey con otra captura de pantalla de un e-mail. Creo que podéis seguir por dónde voy, ¿verdad? A Twitter aún le faltan medios para expresarse de forma extensa.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support 💙 https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1