Que está ocurriendo con Muface y por qué peligra la sanidad de los funcionarios: las claves de la situación

Seguramente alguna vez has escuchado que los funcionarios públicos de nuestro país tienen un sistema sanitario "aparte". Esto es algo real, ya que el 20 de julio de 1975 se fundó la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, o lo que se conoce como Muface. Un organismo público que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios como el acceso a prestaciones sanitarias, jubilación o ayudas por hijos nacidos, entre otras.

Todos estos procesos para el resto de trabajadores dependen de la sanidad pública como tal. Pero los funcionarios recurren a la mutua que está gestionada por diferentes aseguradoras privadas y que reciben dinero directamente desde las arcas públicas, además de las aportaciones de cada funcionario en sus nóminas. Ahora, este concierto está en peligro.

Dónde está el problema entre el acuerdo de Muface con las aseguradoras

En la actualidad son tres las aseguradoras que mantienen este concierto con el Estado. Adeslas, Asisa y DKV son las compañías que firmaron el acuerdo hace ya varios años. Un acuerdo que llega a su fin el 31 de diciembre de 2024 y que peligra de que no sea renovado al no haber un acuerdo ahora mismo encima de la mesa para ello.

El problema para este desacuerdo no es ninguna sorpresa: la cantidad de dinero que van a recibir las compañías. Estas apuntan a que el incremento que quiere dar el Gobierno del 14% en las primas para los próximos dos años es insuficiente. Para ellas el incremento que debería darse es del 40%.

Las condiciones económicas que existen ahora mismo en este concierto no son favorecedoras para las aseguradoras. Aseguran que pierden 200 millones de euros al año por atender a los funcionarios. Ahora, con el aumento de la siniestrabilidad y la inflación solo ven unas mayores pérdidas para los próximos años. Y esta falta de acuerdo no es ninguna tontería puesto que peligra la atención sanitaria de los funcionarios.

En concreto, hablamos que la cobertura de 1,5 millones de personas junto a sus familias beneficiadas está en peligro en el caso de que en estos tres meses no salga una licitación que esté operativa en 2025. Y todo parece que saldrá adelante únicamente si el Gobierno aumenta la cantidad de dinero que pagará a las aseguradoras de nuestro país.

El gran problema: la saturación de la sanidad pública

Cualquier puede llegar a pensar que esto no es ningún problema, puesto que todos tenemos acceso a la sanidad pública para recibir esta atención. Pero el problema que nos encontramos es que una falta de acuerdo hará que 1,5 millones de funcionarios acudirán en masa a una sanidad pública que no está pasando su mejor momento.

Una sanidad que ahora mismo cuenta con unas listas de espera muy amplias y un tiempo de atención que sobrepasa lo que consideraríamos como normal. El hecho de aumentar la cantidad de usuarios solo haría que estas listas de espera aumentaran considerablemente, así como un impacto económico de mil millones de euros según la patronal.

Y es que tener a estos funcionarios en el sistema público le ahorra dinero al Estado. Esto se debe a que según la Fundación IDIS la prima de cada ciudadano en el sistema público es de 1.608 euros, mientras que en Muface es de 984 euros siendo una diferencia abismal del 43%. De esta manera, el hecho de que desaparezca este concierto sin duda puede ser una mala noticia para todos los ciudadanos.

Los sindicatos ya apuntan a movilizaciones en el país

El hecho de que el Gobierno a día de hoy no garantice una financiación hacia Muface está haciendo que los sindicatos de funcionarios estén movilizándose. Uno de los principales, como es CSIF, está amenazando con huelgas en el caso de que no se renueve este concierto con Muface, ya que afirman que la calidad de la atención sanitaria del funcionariado se va a ver comprometida por la falta de inversión. De esta manera, su exigencia es que se adecúe la prima a lo que piden las aseguradoras.

¿Qué ocurrirá entonces con Muface? Ahora mismo, todo es una gran incógnita. Estas próximas semanas son decisivas para saber si finalmente hay un acuerdo o no. La solución más lógica es que el Gobierno acepte el pago de un incremento considerable en la financiación de este concierto, algo que no parecen muy dispuestos a aceptar. Al final, el secreto radicará en un punto medio entre ambos actores que requieren de negociaciones que no se prevén fáciles.

