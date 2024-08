"¿Quiere copia?": esta es la respuesta que hay que dar cuando pagamos con tarjeta según el Banco de España

Cuando pagamos con tarjeta bancaria en cualquier tipo de establecimiento, todos hemos escuchado la frase de "¿Quiere copia?", haciendo referencia al recibo que se genera por parte del TPV con los datos de la operación. En algunas ocasiones llegamos a estar un poco hartos de estar diciendo 'No, gracias' todo el rato y nos preguntamos el porqué no cesan en ofrecernos el ticket.

La realidad es que solicitar la copia de la operación es algo importante, como si del ticket de la propia compra se tratara. Y es que ante una reclamación de la operación que hayas hecho es necesario contar con algún comprobante de lo que has comprado para poder reclamar. Y aquí es donde entra la importancia de exigir la copia del TPV según detalla el propio Banco de España.

Una copia del TPV nunca es una mala opción

Según se detalla en la web del Banco de España, la 'copia' es el "resguardo del terminal punto de venta (TPV) con los detalles del pago"·. Y aunque siempre pensamos que al decir que no estamos ayudando al medio ambiente al no gastar más papel del necesario, la realidad es que es importante para asegurarse de que te han cobrado la cantidad correcta.

En muchas ocasiones un fallo a la hora de introducir un valor en el TPV puede ser una gran calamidad del que no nos damos cuenta al confiar ciegamente en el propio vendedor. Y es que ahora mismo para pequeños importes, menores de cincuenta euros, no es necesario introducir el código PIN. Ante estas situaciones que solo acercamos la tarjeta, no nos estamos fijando en ningún caso si en la pantalla pone el importe correcto.

Por ello, desde el Banco de España siempre recomiendan comprobar el importe en la pantalla del TPV, guardar el ticket del comercio y preguntar siempre a la entidad sobre los posibles mensajes que se reciben con cargos a la propia tarjeta.

Si es cierto que a día de hoy tenemos entidades bancarias que avisan de cualquier movimiento con una notificación push en nuestros móviles. Esto ayuda, y mucho, a poder comprobar los movimientos sin tener que contar con el ticket. Si es cierto que debemos acostumbrarnos también a mirar el móvil en cada ocasión que pagamos algo. De lo contrario podemos seguir sufriendo este problema.

En definitiva, el ticket es un comprobante muy importante que se debe solicitar casi siempre a no ser que hayamos comprobado en la pantalla lo que estamos pagando con el TPV. Y es que a día de hoy la cantidad de estafas que se pueden encontrar difícilmente se pueden contar, pero que fácilmente se pueden demostrar o incluso detener.

