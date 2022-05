Una rareza de Google Docs: se ha estado bloqueando cada vez que alguien escribía "And. And. And. And. And"

El pasado mes de enero nos sorprendió la noticia de que Google Drive estaba bloqueando archivos de texto alojados en su plataforma por "infracción de copyright"… pese a que tan sólo contenían, por ejemplo, un '1' o un '0'. Pero ahora hemos sabido que su procesador de textos online, Google Docs, ha estado reaccionando de manera aún más extraña cuando abríamos un archivo con una secuencia de caracteres aparentemente inofensiva:

"And. And. And. And. And."

De hecho, que el archivo que tuviéramos abierto contuviese dicha cadena de caracteres provocaba que la web se bloquease. Otros usuarios han denunciado un comportamiento similar de Google Docs cuando se repiten otras palabras como "But. But. But. Bit. But", aunque también parece darse con 'who', 'why', 'also', 'anyway', 'besides' y similares.

Qué cosas tienes, Google Docs (Imagen de Bleeping Computer)

Sin embargo, parece que el bug era capaz de distinguir entre mayúsculas y minúsculas, por lo que "And. And. and. And. and." no causaba problema alguno al procesador de textos de Google.

El problema residía en que, una vez bloqueado resultaba complicado volver acceder al documento: abrirlo de nuevo, aunque sea con la idea de cambiar dicho texto, sólo desencadenaba un nuevo bloqueo.

Por ello, los primeros usuarios que detectaron este problema en los últimos días tuvieron que descargar el documento al disco duro, editar, y volver a subirlo para poder acceder de nuevo al contenido del mismo. Aunque varios usuarios descubrieron que editar los documentos desde la app móvil de Google Docs era otra alternativa, pues no parecía verse afectada por este extraño bug.

Problema solventado. Posible culpable: el corrector gramatical

Sin embargo, como se descubrió una vez que el problema ha llegado a los foros de soporte de Google y otros usuarios han aportado su experiencia, este problema no le ocurre a todos los usuarios sólo a aquellos que tienen activada en ese momento la opción de mostrar sugerencias gramaticales —aspecto descubierto por un usuario de HackerNews—, por lo que desactivarla preventivamente podría ser una buena idea.

Cuando el medio estadounidense BleepingComputer comunicó ayer la existencia del bug a la compañía, ésta aseguró que "está al tanto del error y trabajo en encontrar una solución". Desde hace unas horas, el error ha dejado de aparecer.