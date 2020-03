Se acabó lo que se daba: Spotify quiere que las discográficas y artistas paguen por promocionar su música, según Bloomberg

Spotify es la plataforma de música en streaming con mayor número de usuarios, y a estas alturas es indiscutible que ha cambiado la industria musical por completo. Los usuarios pueden acceder a un catálogo inmenso por un único pago, mientras que los artistas pueden distribuir su trabajo por todo el mundo con un solo click.

El problema son las condiciones, y en muchas ocasiones hemos visto como artistas de la talla de David Byrne o Thom Yorke arremetían contra este servicio. Las aguas parecían un poco más calmadas últimamente, pero esto podría cambiar con la última medida que estarían buscando implementar.

Nuevas formas de generar ingresos

Tal y como informa Bloomberg, Spotify estaría haciendo un gran esfuerzo para conseguir que las discográficas y artistas que están en su catálogo paguen para promocionar su trabajo.

No hay que olvidar que, a pesar de tener casi el doble de suscriptores de pago que Apple Music (su principal competidor), Spotify sigue sin ser una compañía rentable, y este tipo de medidas buscarían generar nuevos ingresos para sus arcas.

Desde hace unos años, Spotify ha integrado diferentes sistemas de recomendaciones que ayudan a conectar a usuarios y artistas. Si este sistema de publicidad se acaba implantando, la duda es si las recomendaciones seguirán funcionando tal y como las conocemos.

¿Qué pasará entonces con el sistema recomendaciones si llega a implantarse?

Esto podría significar que las recomendaciones que recibamos no estarán totalmente basadas en nuestros gustos, sino en los artistas o discográficas que más paguen. Además de insertar canciones patrocinadas en las playlists, ya existe una herramienta que funciona de este modo, llamada Marquee.

Justin Bieber y Lil Wayne han utilizado este servicio, que cobra un mínimo de 5.000 dólares para promocionar nuevos trabajos discográficos. Gracias a Marquee, las discográficas o artistas que pagan pueden enviar notificaciones a los usuarios cada vez que sale un nuevo disco o canción (algo muy similar al 'Premieres' de YouTube.

Beck Kloss, vicepresidente de producto de Spotify, afirmó a Bloomberg que "más de una cuarta parte de los usuarios que ven una notificación de Marquee escuchan esta música promocionada, convirtiéndola en una de las herramientas de marketing digital más efectivas".

Si esto se llega a implantar, el escenario que nos podríamos encontrar es que Spotify se podría convertir en una plataforma en la que sólo tienen visibilidad los artistas y discográficas que tengan más dinero.

Richard James, el responsable de A2AIM (una asociación comercial que representa sellos discográficos independientes en los Estados Unidos), se quejó a Bloomberg de que Spotify se está contradiciendo, ya que habían dicho que jamás harían esto.

Tendremos que esperar a ver en qué desemboca todo esto, y cómo reciben las discográficas y artistas este posible recorte de royalties. Parece el típico caso de ofrecer algo gratuito (en este caso, la promoción) y una vez que los resultados son positivos comenzar a cobrar por ello.

Más quejas por las reproducciones falsas

Una de las acusaciones que más se ha repetido en los últimos años es que Spotify (y otros actores) crean artistas falsos y los integran en playlists populares para así generar grandes beneficios.

Hace unos días, la cantante Zola Jesus publicó un tweet en el que vuelve a incidir sobre esto, denunciando que la plataforma está inventando artistas para así incluir estas canciones en diferentes listas de reproducción:

it should be no surprise that SPOTIFY FILLS ITS PLAYLISTS WITH FAKE MUSIC MADE BY SPOTIFY IN ORDER TO GAME THE PROFITS OF ACTUAL ARTISTS — ZJ for BERNIE SANDERS 2020 (@ZOLAJESUS) March 1, 2020

"Quién eres tú, Jan Thiel?"

Zola Jesus muestra el caso concreto de un misterioso 'Jan Thiel', un desconocido proyecto que sólo ha subido tres canciones instrumentales a la plataforma y que ya cuentan con más de un millón y medio de reproducciones.