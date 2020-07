Sky cierra en España tras tres años, no cobrarán a sus clientes las últimas semanas de servicio

Tras haber aterrizado en España en septiembre de 2017, el servicio de vídeo bajo demanda de Sky dejará de operar en el país el próximo 1 de septiembre. El catálogo de contenidos bastante pequeño, y sus pocos canales de de pago en directo no le han alcanzado para mantenerse en pie.

Así lo han anunciado a través del Centro de ayuda de Sky y de un correo electrónico que han comenzado a enviar a sus clientes actuales. Explican que debido a la finalización del servicio algunos de sus contenidos podrían verse afectados en los próximos días.

"Queremos que tus últimas semanas con nosotros sean gratuitas"

Los clientes actuales podrán seguir utilizando Sky hasta el 31 de agosto de 2020 a la medianoche, pero parte del contenido va a desaparecer a partir del 10 de agosto cuando los acuerdos con sus proveedores llegan a su fin.

A partir del 23 de julio, si has estado suscrito a la plataforma pagando los 6,99 euros mensuales y todavía no has cancelado, las renovaciones mensuales no te costarán nada. Es decir, a partir de ese día la suscripción pasará a ser gratuita y no tienes que hacer nada, afirman que se encargarán de que no se te cobre nada en agosto.

Si eres usuario de Yoigo, deberás visitar este enlace. Si pagaste varios meses por adelantado y tu suscripción dura más allá del 31 de agosto, deberás contactar con atención al cliente.

Durante su breve paseo por España Sky no logró destacar entre la oferta de vídeo en streaming dominada por Netflix y con ofertas más competitivas como HBO, Amazon Prime, o Movistar+. Con solo 12 canales en directo, menos de 15 series de televisión completas, sin compatibilidad con Chromecast, aplicaciones escasas y poco sobresaliente, y calidad de apenas 720p, no resulta muy sorprendente este final.

Más información | Sky