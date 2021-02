Solo dos de cada 10 usuarios de Windows 10 tiene la última versión, y la gran mayoría sigue con la versión de mayo de 2020

La actualización que Microsoft lanzó para su sistema operativo Windows 10 en octubre de 2020 (versión 20H2) se está implantando en los equipos de los usuarios de una forma lenta, de acuerdo con la última encuesta de AdDuplex realizada este mes de febrero.

Concretamente, en su estudio han concluido que el 20% de ordenadores ejecutan la última versión de Windows 10. Comparado con el informe de noviembre, cuando se mostraba que la adopción de la "October 2020 Update" estba presente en el 8,8 % de los equipos, se puede ver que crece, aunque lentamente.

Las versiones de mayo de 2020 y noviembre de 2019 son las más usadas

Destaca que la actualización de Windows del 10 de mayo de 2020 (versión 2004) sigue siendo la más popular con una cuota de mercado del 41,8%, seguida de la actualización de noviembre de 2019 con un 26,8%. La versión de mayo de 2019, la llamada 1903, está en casi un 6% de los PC.

Hay que recordar que el 28 de mayo de 2020, Microsoft lanzó Windows 10 May 2020 Update, una de sus pequeñas grandes actualizaciones del año pasado. Lo hizo lanzando la segunda versión del subsistema de Windows para Linux (WSL 2). A ello se sumaban funciones interesantes, pero menores, como la posibilidad de restablecer Windows desde la nube, una búsqueda optimizada y otros añadidos.

Sin embargo, no ha sido hasta comienzos de este mes que Microsoft ha anunciado que Windows 10 May 2020 Update, o Windows 10 2004, se ofrece a todos los usuarios, al constatar la compañía de Redmond que ya no provoca problemas en los equipos en los que se instala. Esto puede ser la razón por la que está presente en casi la mitad de los equipos con Windows e incluso su presencia podría crecer.

El camino entre que se lanzan novedades y los usuarios la adoptan

No es de extrañar que la versión de Windows anunciada hace ya cuatro meses solo esté disponible en dos de cada 10 ordenadores. Los lanzamientos del sistema operativo de Microsoft no suelen llegar de la mano de una adopción masiva de las novedades.

Hay que recordar que en julio de 2015 Microsoft hacía oficial el lanzamiento de Windows 10 y que hubo que esperar más de cuatro años, hasta septiembre de 2019, para reportar que este SO estaba presente en la mitad de equipos del mundo. Si miramos según las versiones que la empresa de Redmond va lanzando para actualizar, vemos que la adopción suele ir con rezago.