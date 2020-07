Spotify para el escritorio de Windows y macOS al fin se entenderá con tu Chromecast

Si usas Spotify y tienes un Chromecast sabes que es imposible iniciar la reproducción de música directamente a ese dispositivo desde las aplicaciones de escritorio. Se puede controlar una vez que ha iniciado, pero si necesitas arrancar, el ordenador es inútil para ello.

Pues muchos años desde que se añadiera compatibilidad con el dispositivo de Google, finalmente las apps de Spotify para macOS y Windows nos dejan enviar contenido al Chromecast directamente, sin tener que usar la app móvil para ello.

Si ya cuentas con la versión 1.1.38 del cliente de Spotify para el escritorio no tienes que hacer más nada. Desde el botón de dispositivos conectados a la derecha de la barra de reproducción verás todos los disponibles como siempre, incluso si no has iniciado la reproducción en ninguno.

En los últimos meses Spotify ha lanzado algunas actualizaciones de calidad de vida que muchos usuarios teníamos años pidiendo, como ocultar canciones de playlists de terceros, o la eliminación del límite de canciones que se pueden guardar en la biblioteca, en incluso en algunas regiones han vuelto las letras de las canciones.

Sin embargo, cosas como poder bloquear artistas o mejores resultados de búsqueda siguen sin ser posibles y no parecen ser una prioridad. A la plataforma que parece querer apostar más fuerte que nunca en los podcasts, también le vendría bien mejorar el cómo nos muestra ese contenido.

Vía | 9to5Google