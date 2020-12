Substack lanza Reader, un lector de newsletters que en el fondo es un lector de RSS de toda la vida

Hace poco menos de un mes contamos que las newsletters estaban creciendo tanto que Substack estaba desarrollando Inbox, un lector de boletines de correo al estilo lector RSS. La compañía tenía una beta cerrada que han abierto en el día de ayer, con lo que ya podemos conocer un poco más sus intenciones en este mercado.

Lo cierto es que un servidor está suscrito a más de 20 newsletters y la bandeja de entrada de Gmail comienza a ser un desastre si la uso sin filtros y carpetas automatizadas. Substack Reader, como al final han llamado al lector de RSS que sigue en beta, es eso, un lector que de momento es abierto, aunque obviamente favorece su propio contenido.

Reader es un lector RSS de toda la vida, que de momento no es demasiado cómodo

Reader, de Substack, no es solamente un lector de newsletters aunque se venda así, sino que es algo tipo Feedly que, como decíamos, permite añadir URLs para suscribirnos por RSS a cualquier medio, blog o contenido que se brinde por este tipo de suscripción. Esto es muy bueno porque Substack, de momento, no nos atrapa en su plataforma.

Uno de los miedos que podía haber con algo así era que, como ha hecho Spotify, Substack cerrara su lector a solamente los contenidos de su plataforma, pero de momento, en esta fase beta, podemos ver que no es así. Eso sí, como lector RSS no me parece demasiado convincente. Para leer las newsletters o las noticias de Genbeta, no me permite leer los contenidos directamente, sino que va a la web y carga los enlaces.

Ocurre así en todo tipo de contenidos, no solamente en los artículos que incluyen los clásicos "leer más" para que vayas a la web. Con esot, Reader de Substack sigue cumpliendo su cometido a la perfección, que es lograr tener todas las newsletters en un sitio sin tener que usar para ello nuestra bandeja de entrada. Pero claro, teniendo que abrir ventanas o pestañas lo hace todo menos cómodo.

Al final, la propia Substack ofrece RSS de sus boletines, con lo cual esta primera experiencia es similar a la que tendríamos con cualquier lector en el sentido de aglutinar todas las novedades en un lugar. Lo que cambia aquí es que la propia Substack ya tiene una buena red de creadores, y por ejemplo, nos permite añadir las newsletters de las personas a las que seguimos. La idea, desde luego, puede tener futuro.

