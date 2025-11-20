Un superyate de medio billón de dólares, la última adquisición del fundador de Valve. Quiere dedicarlo a la ciencia… y al 'gaming'

La figura de Gabe Newell, cofundador de Valve y una de las personalidades más influyentes de la industria del videojuego, siempre ha atraído la atención de la comunidad gamer. Sin embargo, la presentación de su nuevo superyate 'Leviathan', valorado en aproximadamente medio billón (con 'b') de dólares, ha llevado la cultura 'gamer' a un territorio completamente distinto: el mar abierto.

Desde un garaje para submarinos hasta 15 PCs gaming de gama ultra-alta, pasando por un hospital a bordo y un sistema de propulsión híbrido pensado para reducir emisiones, Leviathan no es únicamente un monumento a la opulencia, sino también una plataforma tecnológica y científica flotante.

111 metros de ingeniería futurista

En plena 'Steam Machine Week', y casi como un espectáculo paralelo, Newell presentó Leviathan al mundo. Con 111 metros de eslora, la embarcación se sitúa entre las 50 más grandes del planeta, un logro notable para un proyecto que se concibió —y construyó— en colaboración con Oceanco, el astillero holandés que el propio Newell adquirió hace sólo tres meses.

El CEO de Oceanco, Marcel Onkenhout, ha declarado que Leviathan (al que algunos en la prensa han definido como un 'palacio flotante') "es el yate más cómodo que la compañía ha diseñado, construido y entregado jamás". Leviathan incluye:

Dos gimnasios .

. Un club de playa de 250 m² con spa y bar.

con spa y bar. Helipuerto .

. Cancha de baloncesto .

. Salones sociales y áreas de relax.

Muchos de estos elementos son habituales en superyates de tamaño similar, sí, pero lo que resulta inédita es su combinación con otros dos tipos de equipamiento...

Un laboratorio flotante

Pero destaca también desde otros puntos de vista: cuenta con un sistema diésel-eléctrico con baterías de almacenamiento y es capaz de operar durante periodos prolongados con emisiones mínimas, siendo ésta una característica clave para un ecosistema que debe proporcionar energía a:

Un laboratorio científico operativo .

. Un garaje completo para submarinos .

. Un hospital a bordo atendido por personal especializado .

. Un taller equipado con impresoras 3D .

. Plataformas de buceo y zonas de exploración .

. Instalaciones de ingeniería con más de 280 millas de cableado.

Además, la arquitectura interna de Leviathan, se organizó a partir de la idea de romper la separación tradicional entre tripulación y pasajeros, y fomentar espacios compartidos donde ocurra el trabajo interdisciplinario y la convivencia.

Es un enfoque más cercano al de un buque de expedición que al de un superyate tradicional

En particular, la nave está diseñada para dar soporte a operaciones submarinas de larga duración, lo que convierte la embarcación en un puente entre la investigación académica, la tecnología de exploración y la infraestructura de lujo moderna. Pero hay otra faceta de esta nave que falta por destacar...

Un paraíso gamer en medio del océano

Y es que, si hay un elemento que ha llamado la atención de los aficionados a los videojuegos, es el sorprendente salón gaming del Levithan, que alberga:

15 PCs de gaming de altísima gama .

. Un espacio diseñado para sesiones LAN completas.

Simuladores y zonas de entretenimiento audiovisual.

Una sala de cine.

Espacios de relajación anexos.

Pocas naves en el mundo pueden presumir de un arsenal tecnológico comparable, cuya presencia sería inesperada a bordo de un barco de investigación marítima.

¿Una excentricidad? Quizá, pero se la puede permitir

Gabe Newell posee aproximadamente la mitad de Valve, la compañía responsable de franquicias icónicas como Half-Life, Portal, Team Fortress o Left 4 Dead, y que además controla Steam, la plataforma de distribución digital mayor y más rentable del mundo del PC.

Gracias a eso, cuenta con una fortuna recientemente estimada en 11.000 millones de dólares. Con este dato (que viene acompañado de ingresos multimillonarios anuales y márgenes de beneficio elevados), la capacidad financiera para embarcarse en proyectos como Leviathan no sorprende.

Ninguna otra personalidad de la industria del videojuego ha intentado algo similar. Si Leviathan marca una tendencia —o si se quedará como el proyecto más excéntrico jamás financiado por la venta de skins de Counter-Strike— es algo que solo el tiempo podrá decir.

Imagen | Oceanco

En Genbeta | "No fueron una o dos personas, fue el 99%". El fundador de Steam reconoce que casi nadie creía en la plataforma cuando se lanzó