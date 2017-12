Suscripciones de ropa interior: otra cosa que no veíamos venir

Fruit of the Loom tambié se ha sumado a la fiebre de las suscripciones. De esta manera, ofrecen la posibilidad de renovar continuamente tu ropa interior sin que tengas que preocuparte de ello.

Han bautizado a este programa como 'Fruit to Your Door', en el que se puede elegir entre una gran gama de productos que serán enviados automáticamente según el período establecido y con un 30% de descuento.

Este programa actualmente sólo está activo en Estados Unidos, y también existe la posibilidad de regalárselo a otra persona. Bryse Yonts, portavoz de la compañía, afirma que pronto podríamos ver "a muchas madres eligiendo esto para sus hijos que ya están en la universidad".

Si echamos un vistazo rápido al catálogo disponible en Fruit to Your Door, nos encontraremos desde calzoncillos, bragas, camisetas interiores, etc. Todos estos productos tienen un descuento, y en la parte izquierda podemos navegar por tallas y género.

No es la primera empresa en hacerlo

Pese a que pueda sonar novedoso, ya existen otras empresas que ofrecen un servicio de suscripción de ropa interior. Este mismo año, Sofía Vergara lanzó un servicio de suscripción de ropa interior femenina con el que buscan recaudar dinero para una buena causa.

Fruit of the Loom sigue la estela de compañías como Panty Drop y Me Undies, que también tienen activo un servicio de suscripción (Panty Drop solo para mujeres). En el caso de Me Undies, nos dan la posibilidad de elegir entre diferentes planes: Aventurero (diseños atrevidos), Valiente (coloridos) y Clásico (gris y negro).

Cada vez se compra más por Internet, y la ropa interior no es una excepción. Con esta estrategia, muchas compañías buscan tener unos ingresos asegurados ofreciendo descuentos y ropa interior nueva cada cierto tiempo.

