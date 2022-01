El tercer ataque DDoS en Andorra sugiere que es mejor evitar irte a un lugar con un solo proveedor de Internet si eres streamer

Desde el pasado viernes Andorra está sufriendo una oleada de ataques DDoS en su único proveedor de servicios; Andorra Telecom. Este ataque ha llamado especialmente la atención debido a que varios de los creadores de contenido más famosos de habla hispana residen allí, y se encuentran participando en una nueva serie de Minecraft en Twitch con temática de 'El juego del calamar'.

Estos continuos ataques han surgido mientras los streamers retransmitían desde Twitch, siendo finalmente imposible su continuidad en la serie. Desde el proveedor de servicios han ofrecido información acerca de estos ataques en Twitter, y si bien los servicios se han reestablecido, aún no existe solución definitiva ni certeza de que los ataques vayan a cesar.

Andorra Telecom ha informado hace escasas horas de su último ataque, siendo tres en total desde el pasado viernes. Según el proveedor, está afectando a parte de sus clientes, y actualmente se encuentran mitigando el problema. En el panorama Twitch, esto ha significado la descalificación de los participantes de la serie que residen en el micro-Estado, para dar prioridad a la continuidad del evento.

Para dar contexto a la situación, cabe recalcar que Andorra Telecom es el único proveedor de Internet de toda la región, monopolizando el acceso a la red. Los usuarios han expresado sus quejas en redes sociales, afirmando que, si quieren acceso a Internet, actualmente están 'obligados' a contratar los servicios que presta este proveedor. La situación evidencia la mala idea de escoger un lugar en el que sólo existe un único proveedor de Internet, sobre todo si tu trabajo depende de ello.

ℹ️ Confirmed: Internet disruption registered on #Andorra Telecom (AS6752) on Saturday evening; the incident is attributed by the state telco to a DDoS attack targeting the high-stakes #SquidCraftGames Minecraft Twitch competition, resulting in the elimination of Team Andorra 📉📈 pic.twitter.com/RCsJu2DYpH