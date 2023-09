TikTok exige en Europa volver a la oficina en Europa bajo vigilancia, a pesar de su gran crecimiento en los años de teletrabajo

Como ya hicieron gigantes de la tecnología como Meta, Google o Amazon (no sin polémica en ninguno de los casos), la red social TikTok ha exigido a sus empleados volver a las oficinas y para asegurarse que todo el mundo cumple el mandato, utiliza una tecnología de vigilancia.

La empresa tiene su sede europea en Dublín, la capital de Irlanda, al igual que muchas otras multinacionales ya que en dicho país pagan menos impuestos. Y los trabajadores europeos de TikTok tendrán que volver sí o sí a las oficinas a partir del 1 de octubre, es decir, de la próxima semana, si no quieren tener problemas.

Será tres días a la semana. Hasta ahora eran dos desde hace unos meses, pero también ahora se intensifica el control para que esto se cumpla.

Se ha sabido que el gigante de las redes sociales de propiedad china, ha lanzado una aplicación para recopilar datos y que es personalizada para que los empleados de sus oficinas de Dublín realicen un seguimiento del cumplimiento de asistir a la oficina bajo un nuevo mandato más estricto que el que había: pasan de tener que ir dos días a la semana, a ir tres.

Enorme crecimiento de TikTok durante el teletrabajo

Tiktok, propiedad de ByteDance, con sede en Beijing, emplea a 3.000 personas en Irlanda. De hecho, esta vuelta a las oficinas le ha hecho tener que ampliar el espacio disponible. Según se ha publicado esta semana, la empresa va a comprar gran parte de las antiguas oficinas de la antigua Twitter, ahora X bajo el mandato de Elon Musk.

Hay algo muy importante a tener en cuenta (sobre todo con el enorme debate que hay entre teletrabajo y oficina y qué es mejor o no para la productividad) y es que TikTok ha ampliado rápidamente su presencia en Irlanda desde 2019, haciendo crecer su equipo de Dublín de una mini plantilla de cinco personas a una fuerza laboral de aproximadamente 1.200 en 18 meses. A finales de 2020, cuando estábamos en plena pandemia y las empresas en su mayoría apostaban por el teletrabajo, anunció que iría contratando a 1.100 personas más.

En junio de 2022, la empresa anunció que añadiría 1.000 puestos de trabajo a sus operaciones y tres meses después firmó un contrato de arrendamiento a largo plazo para un edificio de seis plantas en Dublín. Aun así, no ha sido hasta este mes de septiembre que la empresa ha comenzado a migrar tus datos personales como ciudadano o ciudadana de Europa a la capital irlandesa.

Cómo funciona la tecnología de vigilancia

Según la información publicada por medios irlandeses, el personal que se niegue a trabajar desde la oficina al menos tres días a la semana podría enfrentar medidas disciplinarias.

Dublín es uno de varios lugares donde MyRTO, una aplicación que rastrea cuándo un empleado desliza su credencial dentro y fuera del edificio, monitorea la asistencia al regreso a la oficina.

Hace unas semanas, The New York Times hablaba de esta app y explicaba que esta nueva herramienta de software pide a los empleados que expliquen las ausencias en los días en que deben estar en la oficina. El medio estadounidense ha recogido que en el país norteamericano donde TikTok también tiene oficinas y está tomando las mismas medidas, hay muchos trabajadores que han "expresado frustración y consternación" por la medida.

Según un portavoz de TikTok ha dicho a Sunday Independent, MyRTO "permite a los empleados ver sus propios datos personales, capturar motivos comerciales válidos fuera de la oficina y corregir imprecisiones cuando sea necesario". El portavoz dijo: "El objetivo final de MyRTO es brindar mayor claridad y contexto tanto a los empleados como a los líderes con respecto a sus expectativas en cuanto al retorno a la oficina y los horarios, así como ayudar a fomentar comunicaciones más transparentes".

Amenazas, al menos en Estados Unidos

Aunque aun no hay filtraciones de las comunicaciones con los empleados en la sede de Dublín, se ha conocido que a los empleados estadounidenses se les ha dicho que "cualquier desprecio deliberado y constante" de las nuevas disposiciones laborales híbridas "puede dar lugar a medidas disciplinarias" y podría "afectar las evaluaciones de desempeño", según informaciones filtradas a The New York Times.

Según el medio irlandés Independent, lo mismo se aplicará en Dublín, y la compañía dijo que se aplican consecuencias similares al incumplimiento de otras políticas laborales.

En julio, cuando TikTok notificó al personal que aumentaría el número de días de trabajo en la oficina de dos a tres, un empleado escribió en Glassdoor que: "El regreso obligatorio a la oficina (tres días a la semana) hizo que los empleados se sintieran infelices y desmotivados. Este tipo de empresa debería tener una mentalidad más abierta después de dos años de trabajo completo desde casa y, aun así, obteniendo excelentes resultados”.

Más escrutinio en Europa por las autoridades

Este seguimiento más estricto de TikTok de la asistencia a su oficina de Dublín se produce en un momento en que su empresa matriz atrae un intenso escrutinio por parte de legisladores y reguladores en Europa debido a preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la supuesta afiliación política con el Estado chino de la que acusan a la empresa matriz.

Ahora, para cumplir con las regulaciones de la UE, TikTok está abriendo tres centros de datos, dos en Irlanda y uno en Noruega, para almacenar datos de usuarios de Europa. A principios de este mes, la Comisión de Protección de Datos multó a TikTok con 345 millones de euros por violar la privacidad de los menores.

Una investigación realizada por la mencionada Comisión encontró que la configuración 'pública por defecto' hacía que las cuentas de los niños se configuraran automáticamente como públicas en lugar de privadas, y que los usuarios adultos tenían el poder de habilitar mensajes directos para ciertos adolescentes con los que no tenían ninguna conexión familiar.

Vía | Independent.ie

Imagen | Foto de Harry Cunningham en Unsplash