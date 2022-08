Twitter quiso competir con OnlyFans, pero no pudo: ni siquiera controla la pornografía infantil en su red aunque sabe que existe

Documentos internos y chivatazos de empleados de Twitter recopilados por The Verge han desvelado cómo la plataforma tiene una enorme necesidad de eliminar contenido ilegal y pornográfico de la plataforma (para lo que se necesita de una buena inversión) pero los ejecutivos no han escuchado ni tomado medidas al respecto. Y esto le ha traído, como consecuencia, perder una importante oportunidad de mercado.

Se acaba de conocer que en primavera de este año 2022, Twitter se planteó hacer un cambio en su negocio y entrar a competir en el mercado dominado por OnlyFans.

Hay que tener en cuenta que en Twitter hay permisividad con el contenido para adultos. Hay muchos perfiles creados con personas que se muestran desnudas o con poca ropa. Y la compañía pensó en que podría monetizar esto, dando a los creadores y creadoras de contenido la posibilidad de empezar a vender suscripciones de pago al estilo de OnlyFans y la empresa se quedaría con una parte de los ingresos.

Pero su plan, semanas después de que Elon Musk anunciase la compra de acciones de esta plataforma y, posteriormente, su intención de hacerse con toda la empresa (a la que ya no quiere y con la que se encuentra en medio de una batalla en los juzgados) hizo aguas porque Twitter no hace nada para evitar que en su red social se compartan imágenes de menores de edad o de personas que no han dado su consentimiento para estar ahí desnudas.

Proyecto: Monetización de Contenidos para Adultos

Si el proyecto se hubiera aprobado, Twitter podría arriesgar a tener problemas con ciertos anunciantes más conservadores (como ya le ha pasado en diversas ocasiones, de hecho) como le pasó a OnlyFans, pero podría compensar esta pérdida con el dinero que se planteaba recibir de los creadores de contenido, que cobrarían como pasa en OnlyFans. Hay que tener en cuenta que esta red social, la más popular de los sitios de creadores de adultos, proyecta unos ingresos de 2.500 millones de dólares este año, aproximadamente la mitad de los ingresos de Twitter en 2021.

Algunos ejecutivos pensaron que Twitter podría empezar a captar una parte de ese dinero y plantearon un nuevo proyecto llamado ACM: Monetización de Contenidos para Adultos (aunque las siglas en inglés). Antes de aprobar este plan, Twitter reunió a más de 80 empleados con el objetivo de analizar esta situación, según documentos obtenidos por The Verge, que también ha entrevistado a empleados actuales y antiguos de Twitter.

Este equipo descubrió que Twitter no puede permitir con seguridad que los creadores de contenidos para adultos lleven a cabo su labor siguiendo normas legales, porque la empresa no vigila de forma eficaz el contenido sexual dañino en la plataforma, aunque lleva años sabiendo que eso existe. Es decir, en Twitter también se comparte pornografía infantil, fotografías de desnudos de menores de edad e imágenes tomadas sin consentimiento de la persona.

Una de las conclusiones de este equipo en abril de este año fue, literalmente, que "Twitter no puede detectar con precisión la explotación sexual infantil y los desnudos no consentidos". Además, la compañía carecía de herramientas para verificar que los creadores y consumidores de contenido para adultos fueran mayores de edad. Como resultado, en mayo la empresa retrasó el proyecto indefinidamente.

El equipo afirmó además que el lanzamiento de esta monetización empeoraría el problema. Si ahora mismo se comparte pornografía infantil e imágenes de mujeres sin el consentimiento de ellas y sin que quien lo hace tenga consecuencias legales por esto, el problema se incrementaría si quien lo hace puede, además, recibir dinero a cambio.

Y, con todo esto, lo preocupante es que Twitter sigue sin hacer nada por frenar los contenidos ilegales. Twitter sigue teniendo un problema con los contenidos que explotan sexualmente a menores o a personas que no han dado su consentimiento para mostrarse desnudas en la plataforma. Los ejecutivos están bien informados sobre el problema, pero no quieren hacer nada para ponerle solución.

Qué dice Twitter sobre esto

Sin embargo, Katie Rosborough, portavoz de Twitter, ha dicho que esto no es así, ya que la red social lucha "agresivamente contra el abuso sexual infantil en línea y hemos invertido significativamente en tecnología y herramientas para hacer cumplir nuestra política. Nuestros equipos dedicados trabajan para adelantarse a los actores de mala fe y para ayudar a garantizar que estamos protegiendo a los menores del daño, tanto dentro como fuera de la red".

Genbeta ha hablado con Twitter España. Nos comentan que desde hace años la empresa trabaja en todo el mundo con organizaciones y actores de la industria en este área, incluyendo el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados oNCMEC, (aunque en Estados Unidos, no menciona nada de España), "para asegurar que estamos usando los mejores recursos y tecnología disponibles".

Sobre los informes recientes, estos "muestran una mirada obsoleta y momentánea a un solo aspecto de nuestro trabajo en este espacio, y no es un reflejo preciso de dónde estamos hoy". Dicen desde Twitter España que desde que esos informes filtrados se realizaron, la red social ha afinado su enfoque y ampliado sus recursos dedicados a la seguridad infantil. Entre otros aspectos, está en proceso de contratación de personal especializado en este asunto.

Una de sus prácticas es que, cuando eliminan contenido, presentan informes al NCMEC y esta entidad pone los informes a disposición de los agentes encargados de hacer cumplir la ley correspondiente en cada parte del mundo para facilitar las investigaciones y los enjuiciamientos.