Uber cobrará a los usuarios cuando hagan esperar a sus conductores

Una circunstancia muy común cuando utilizamos plataformas como Cabify o Uber es que a menudo no son los conductores los que vienen a por nosotros, sino que somos los usuarios los que vamos en su búsqueda, por muchos motivos. Puede ser por llegar tarde, por no encontrar el lugar exacto donde el coche se encuentra, por tener un imprevisto, etc.

Desde Uber quieren evitar que este tipo de comportamiento se arraigue, y para evitarlo cobrará a los usuarios que hagan esperar a sus conductores. Eso sí, el cobro no se producirá desde el principio, sino desde cuando hayan pasado dos minutos. Se cobrará por minuto una cantidad determinada dependiendo del servicio que el usuario haya contratado:

Para usuarios que estén utilizando UberX , el precio será de 20 céntimos de euro por minuto.

, el precio será de 20 céntimos de euro por minuto. Para usuarios que hayan contratado un servicio con Uber Comfort , el precio será de 25 céntimos de euro por minuto.

, el precio será de 25 céntimos de euro por minuto. Para aquellos usuarios que necesiten más espacion y hagan uso de Uber Van , el precio será de 45 céntimos de euro por minuto.

, el precio será de 45 céntimos de euro por minuto. Para usuarios que hayan elegido la opción más premium de Uber, el precio ascenderá a 50 céntimos de euro por minuto.

Según cuenta en el mail que hemos recibido, Uber piensa que con las notificaciones que envía sobre cuánto tardará un conductor y cuándo está listo para recogerte es suficiente para estar siempre a tiempo, y si no, como decíamos, ofrece "dos minutos de cortesía" antes de aplicar la tasa de tiempo de espera.

Las condiciones de las nuevas compañías de transporte empiezan a endurecerse

Este cambio de Uber puede pillar por sorpresa, pero la realidad de las nuevas compañías de transporte es que la rentabilidad es muy baja, pese a que por ejemplo Cabify ya mencionara el año pasado que en España habían alcanzado el breakeven. Eso hace que la flexibilidad que han tenido hasta ahora vaya disminuyendo.

En Uber acabamos de conocer esta medida, que llega poco más de un mes de un anuncio de Free Now, la antigua myTaxi, que en septiembre anunció que cobraría a aquellos usuarios que cancelasen cuando los taxistas ya hubieran aceptado recoger al usuario y hubieran pasado dos minutos, o bien al llegar. El precio máximo sería de 5 euros, en todo caso.

Tras años de múltiples promociones y condiciones que en el taxi tradicional no se tenían, comenzaremos a ver cómo la necesidad de aumentar ingresos afecta a todas estas empresas de una forma u otra.