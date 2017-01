Una campaña antiterrorista del Consejo Europeo quiere acabar con el anonimato del bitcoin en la UE

El Consejo Europeo busca introducir una nueva medida antiterrorista que conllevará una forma más estricta de lidiar con las criptomonedas como Bitcoin. Si la moción es aceptada por los jefes de estado y los gobiernos de los países miembros, las monedas virtuales pasarán a ser controladas por las normas contra el blanqueo de dinero de la Unión Europea.

Según se ha publicado en DeepDotWeb, las plataformas que tratan con las criptomonedas o las cambian en divisa tradicional tendrán que almacenar la identidad y la dirección de los propietarios de las carteras electrónicas en una base de datos.

Las medidas que el Consejo Europeo quiere introducir se supone que intentan acabar con el abuso causado por el anonimato de las monedas virtuales. El bitcoin se usa a lo largo y ancho de Internet, y es muy común para realizar compras en mercados negros como Silk Road o Agora. No existe ninguna prueba de que los terroristas lo estén utilizando para financiar sus actividades, pero lo que el Consejo Europeo quiere evitar es que ocurra.

La moción también quiere imponer nuevas restricciones en tarjetas prepago. En el futuro, los clientes tendrán que depositar 150 euros para conseguir una. En adición a esto, el límite de gasto se situará en 250 euros, con algunos países miembros imponiendo ya su propio set de regulaciones, más estricto todavía que el que plantea la UE.

La iniciativa política se originó en la Comisión Europea, para ser adoptada más tarde por el Consejo Europeo con algunos cambios. Ahora espera ser aprobada por el Parlamento Europeo. De ser así, podría cambiar el futuro de las criptomonedas. Es posible que muchos usuarios abandonen Bitcoin con estas nuevas políticas (especialmente las orientadas a combatir el blanqueo de dinero), lo que podría llevar a una bajada del precio de la moneda, algo que ya hemos visto en China como resultado de las nuevas regulaciones.

Sin embargo, llama la atención que el Consejo Europeo adoptase la moción a pesar de que un informe de la Europol publicado a principios de 2016 establece que los terroristas no usan criptomonedas para financiar sus actividades:

No hay pruebas, sin embargo, de que existan redes de financiación del ISIS. Informes de terceros sugirieron que los terroristas usan monedas anónimas como Bitcoin para financiar sus actividades. Por otra parte, esto no ha sido confirmado por las fuerzas de seguridad. La financiación de las operaciones terroristas no ha pasado por cambios notables en el pasado más reciente. Las fuentes de financiación de los operativos realizados en la Unión Europea son, en su mayoría, un misterio.