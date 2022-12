La Unión Europea señala con nombre y apellidos a las webs de torrents e IPTV más grandes: estas son

A principios de este mes, la Comisión Europea publicó un informe detallado donde se especifican multitud de sitios webs que van en contra de las leyes de propiedad intelectual. Muchos de estos sitios webs son muy conocidos, y además, también podemos encontrar páginas que fomentan la falsificación de productos.

El informe, al cual podéis acceder a través de este enlace, se suele realizar todos los años, detallando además aquellos sitios webs que ya han sido mencionados en anteriores ocasiones, y explicando las soluciones que han presentado para atender a las necesidades del organismo.

Sitios web de falsificaciones y contenido sin copyright

Según un estudio de EUIPO (European Union Intellectual Property Office), el comercio internacional de falsificaciones y productos que vulneran los derechos de autor asciende a un valor mayor a 464.000 millones de dólares, lo que supone, según el informe, un 2,5% del comercio total.

Trasladando estas cifras a Europa, el estudio menciona que el 5,8% de todas las importaciones de terceros son falsificaciones o bienes sin copyright, lo que supone contenido por un valor de más de 119.000 millones de euros.

La idea de la publicación de este informe es para animar a los servicios y a los comercios online a que tomen las medidas pertinentes para deshacerse de este tipo de productos. Además de las falsificaciones, en este contenido entraría también las descargas no autorizadas de películas, música, videojuegos, y demás productos audiovisuales.

Lista con las webs de torrent e IPTV más grandes que menciona el informe

El informe realizado por la Comisión Europea menciona una serie de sitios webs que permiten la descarga de contenido vía P2P, aplicaciones y servicios de IPTV que infringen las leyes de derechos de autor según el organismo, y demás. Bajo estas líneas te dejamos con algunas de las más conocidas que se mencionan.

Servicios de torrent y descarga no autorizada

The Pirate Bay

Rarbg

Popcorn Time

Rutracker

Music Bazaar

1337x - 1337x.to

Sci-hub.io

Library Genesis

EVPAD

Shabakaty

Aplicaciones y servicios IPTV

IPTV Smarters

BIPTV.best

BestBuyIPTV.store

King365tv.com

Theking365tv.pro

VolkaIPTV.com

Si bien las mencionadas se especializan en la transferencia de archivos mediante P2P, también encontramos aplicaciones IPTV como 'IPTV Smarters' y servicios de descargas no autorizadas. Popcorn Time, que en su día tuvo gran relevancia en cuanto a la descarga de contenido no autorizado a través de torrent, aparece señalado en el informe como parte de los servicios de los que se han ido añadiendo año tras año a la lista, pero que revelan que a día de hoy no posee la misma popularidad de antaño.

Además, el informe de la Comisión Europea también señala plataformas de e-commerce que indirectamente promueven la venta de productos falsificados, farmacias online, y tiendas físicas.

En el informe se especifican aquellas webs que directamente infringen contra las leyes de derechos de autor, y aquellas que, aunque no lo hagan directamente, disponen de productos o contenido que sí lo hacen. En cualquier caso, hay que recordar que la Unión Europea se basa en muchos casos en peticiones hechas por organismos como LaLiga, que le pidió que prohibiera aplicaciones de IPTV totalmente legales, dado que solamente son reproductores que no incluyen contenidos.

Según la Comisión Europea, las conclusiones tomadas de la lista de sitios hacen referencia al estado de las webs en un periodo entre el 15 de diciembre de 2021 y el 14 de febrero de 2022.

La ley sobre el copyright debe cambiar, o al menos es lo que expresan en Estados Unidos en referencia a la legislación existente allí. Y es que tras casi 25 años, aún quedan casos en los que la DMCA aún no ha sabido adaptarse correctamente.