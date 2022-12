Si usas Amazon Music, malas noticias: este es el equivalente de Spotify Wrapped 2022

En pleno furor por descubrir y compartir tu Spotify Wrapped 2022, cabe destacar que hay vida más allá del servicio de streaming verde. Sin ir más lejos, Amazon Music puja fuerte para seguir creciendo con mejoras como la reciente ampliación de su catálogo gratis hasta superar los 100 millones de canciones sin anuncios. Pero en la vida los detalles pueden marcar la diferencia, detalles como el resumen musical del año.

El acceso al catálogo completo de Amazon Music sin anuncios y que este servicio vaya incluido en el paquete de Prime (pese a que ahora la suscripción ahora es más cara) constituye toda una declaración de intenciones en la "guerra de la música streaming" y sin duda ayudará a inclinar la balanza hacia los de Bezos, que de momento y según la consultora MIDiA Research, están en tercera posición con una cuota de mercado del 13%.

Tanto si ya usabas Amazon Music como si esta medida te ha hecho cambiar a Spotify por Amazon Music (en cuyo caso te vendrá de lujo saber pasar tus listas de un sitio a otro), una función que puedes echar de menos en estos momentos del año es la del resumen musical.

No exactamente, y es algo que pica entre sus usuarios. Tanto es así que hace un par de años uno de ellos abrió un hilo de Reddit para quejarse por la ausencia de esta feature de estadísticas al lamento de Ya es esa época del año en la que veo a todo el mundo publicando sus Spotify Wrapped en redes, seguro que no soy el único. Por supuesto, esta queja se refresca cada año y sucede en diferentes redes sociales.

