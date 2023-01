La Wikipedia anuncia que renovará su aspecto por primera vez en diez años: así mejorará su usabilidad y lectura

La Wikipedia cumplió 22 años de vida el pasado domingo, y lo está celebrando ahora estrenando un nuevo aspecto... por primera vez en la última década. El cambio, por ahora sólo afecta a la versión de escritorio de la Wikipedia en inglés (el aspecto de las distintas wikipedias, aunque muy similar, no es idéntico), pero lo previsible es que varias de las innovaciones introducidas terminen implementándose en el resto de wikipedias.

"Es posible que los nuevos cambios tarden un tiempo en implementarse por completo y ser visibles en toda la Wikipedia en inglés", afirman desde la Fundación Wikipedia... aunque, si no podemos esperar a ver el cambio estético experimentado por la mayor enciclopedia online del mundo, nos recomiendan echarle un vistazo al artículo de 'Galaxy'.

Pero ¿de qué innovaciones hablamos?

Uno de los primeros cambios es una nueva tabla de contenidos, a modo de índice, que se sitúa en la barra lateral izquierda de tal modo que se mantiene siempre visible mientras navegamos por un artículo, facilitando comprobar qué sección del mismo estamos visualizando en cada momento. Este nuevo widget será, además, colapsable por el usuario.

Si eres un usuario registrado en la Wikipedia e inicias sesión en la misma, el encabezado de cada artículo permanecerá visible en la parte superior de la ventana, aunque nos vayamos desplazando hacia abajo en el contenido, facilitando que siempre tengamos claro con un golpe de vista qué estamos viendo.

Además, nos encontraremos con botones de cambio de idioma más visibles, para acceder más fácilmente a los artículos equivalentes del resto de wikipedias.

Además, algunos usuarios están descubriendo otras funcionalidades no detalladas en el comunicado de la Fundación, como este botón situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla, que permite reducir a su mínima expresión los márgenes de los artículos, aprovechando todo el espacio desaprovechado en la pantalla:

to anyone complaining, click this one button and it looks 1000% better pic.twitter.com/FvGBi79Lgo