Youtube-dl ya tiene cientos de forks y copias online: ni al CEO de GitHub le gusta que hayan sido forzados a borrar el repositorio

Pocos días después de que GitHub haya cerrado el repositorio de youtube-dl tras recibir una solicitud legal de la Recording Industry Association of America (RIAA), ya son más de 3.700 la cantidad de copias y forks del proyecto que han poblado la plataforma.

Es el claro efecto Streisand de una medida que ha irritado a más de uno, incluyendo al mismo Nat Friendman, CEO de GitHub, que expresó su molestia con la petición de la RIAA. Friedmand le dijo a TorrentFreak que "quiere ayudar a los mantenedores de youtube-dl a vencer el reclamo DMCA para que puedan restaurar el repositorio".

YouTube-dl es una herramienta ampliamente usada por periodistas y archivistas

El descontento de varios sectores con esta medida no se hizo esperar, la Freedom of the Press Foundation explicó como la industria de la música había forzado la desaparición de una herramienta ampliamente usada por periodistas.

Y es que youtube-dl es una herramienta muy poderosa de uso general que sirve para hacer copias de contenido multimedia de una enorme cantidad de sitios, no solo YouTube. Esas características la han convertido en un caballito de batalla para muchos en la prensa o gente encargada de preservar información en archivos.

Friedmand dijo que una de las razones por las que más le molestó lo de youtube-dl es por la importancia de herramientas como estas para los archivistas, e hizo referencia al mismo programa de GitHub con el que buscan preservar en una bóveda ártica gran parte del conocimiento de la humanidad.

Versión de youtube-dl con interfaz gráfica

El CEO de GitHub dijo que ahora están pensando en cómo ayudar de forma más proactiva a lidiar con este tipo de disputas legales en el futuro. Aunque también sugirió que si el repositorio se restaura quizás no lo haga en su forma original, y esto es porque youtube-dl incluye ejemplos de cómo descargar material con copyright, y código para supuestamente saltarse las medidas de protección que usa YouTube para evitar la reproducción y distribución de material con derechos de autor por entes sin autorización.

De momento, el código del proyecto original ha sido subido a la web oficial de youtube-dl, y puede ser descargado por cualquiera. Y aplicaciones como youtube-DLG que ofrecen las funciones de youtube-dl con interfaz gráfica, también siguen funcionando.