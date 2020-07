Así es el nuevo diseño de Gmail que integra Google Docs y las videollamadas de Meet en un mismo lugar

Las aplicaciones de Gmail para la web, iOS y Android van a estar recibiendo un nuevo diseño en los próximos días, pero más allá de los cambios estéticos este lavado de cara llega para añadir nuevas funcionalidades integrando otros servicios de Google a la app de correo.

Lo que en mayo comenzó como la simple integración de Google Meet en Gmail ahora pasará a ser básicamente un área de trabajo todo en uno enfocada en la productividad donde podremos usar Google Docs y las videollamadas de Meet directamente desde Gmail.

Estos cambios vienen a traer al frente al más reciente reemplazo de Hangouts, desde hace poco Meet se ha convertido en la nueva apuesta de Google tanto a nivel de usuarios personales como a nivel empresarial para las comunicaciones.

Meet además estará recibiendo una amplia gama de novedades, aparte de posibilidad de editar documentos dentro de Google Docs de forma colaborativa al mismo tiempo que llevas una videollamadas en un reproductor flotante con tus compañeros de trabajo dentro de Gmail, la app recibirá funciones de toma de asistencia, levantar la mano, salas separadas para discusiones paralelas y preguntas y respuestas.

More on the new Google Meet - phase 1.

- Meeting Attendance

- Hand Raising

- Breakout Room

- Q&A pic.twitter.com/VLJFyNEfMP