La genialidad de ejecutar 'Doom' en el Bloc de Notas asombró hasta a su creador y es una reflexión sobre el papel de la tecnología

Para los 'gamers', Doom es más que un simple videojuego: desde que la creación de John Romero y John Carmack debutara en el mercado en 1993, ha sido portado multitud de plataformas. Tantas, que ya es casi un topicazo afirmar que 'Doom' puede ejecutarse en cualquier dispositivo: microondas, cajeros, tests de embarazo, robots de cocina, osciloscopios…
…y, por supuesto, también puede ejecutarse dentro de otros juegos, como Minecraft. Pero no tanta gente sabe que ha llegado a hacerlo en aplicaciones tan insospechadas como el mismísimo Bloc de Notas de Windows.
Muchos jamás imaginamos ver algún día esta app usada como plataforma para juegos, y esta hazaña tecnológica deja a la gente preguntándose "¿Cómo?" y... sobre todo, "¿Por qué?".
El logro de Sam Chiet
Sam Chiet, también conocido en el mundo digital como Samperson, es el desarrollador responsable de esta hazaña: se autoproclama como "duende de ideas/creador de experimentos" y ya era conocido por haber creado "Desktop Goose", una app perfecta para trolear, en la que un ganso virtual toma el control del cursor del usuario, causando caos en tu escritorio de Windows.
Chiet compartió su logro con Doom a través de Twitter, publicando un vídeo en el que Doom no sólo se ejecutaba 'dentro' del Notepad.exe de toda la vida… sino que lo hacía a unos sorprendentes 60 fps (frames por segundo) y, además, se mostraba usando una técnica muy adecuada dadas las circunstancias: con arte ASCII, es decir, con símbolos y caracteres textuales combinados para mostrar gráficos.
Ante la sorpresa de algunos usuarios, Chiet aseguraba que el vídeo no había sido acelerado y —más sorprendente aún— que tampoco había alterado el código del Bloc de Notas de ninguna manera.
"Esto es totalmente interactivo y real, sin trucos. Esto es exactamente lo que parece […] finalmente, he creado la forma ideal de jugar. De nada".
¿Cómo?
Pero, ¿cómo lo logró? La respuesta es, en realidad, bastante simple. Chiet aprovechó una versión del código fuente de Doom disponible en lenguaje C# para transformar cada frame del juego en texto ASCII: esto se logró mediante un algoritmo que determina la "luminosidad" de cada píxel y lo traduce en un carácter ASCII equivalente: estos caracteres tienen diferentes densidades visuales (por ejemplo, un '#' es más sólido que un '.'), lo que permite simular gradaciones de sombras y profundidad a pesar de las limitaciones de trabajar sólo con texto.
Si te interesan los aspectos técnicos de este logro, este artículo de 2020 de Kyle Halladay, sobre cómo había logrado ejecutar el 'Snake' en el Bloc de Notas, da detalles sobre una técnica muy similar.
Aunque técnicamente se ejecuta como un programa separado que se entrelaza con Notepad, Chiet logra que percibamos el juego como si estuviera ejecutándose dentro del Bloc de Notas.
Y sobre todo, ¿por qué?
La pretensión de hacer funcionar Doom en Notepad no solo es un logro técnico. Según Chiet, la razón de la fijación de los desarrolladores con hacer que Doom se ejecute en todas partes tiene que ver con dos cosas:
"Una es la nostalgia. La otra es la satisfacción de ver cómo se derriban los muros que dabas por sentado".
Pero él mismo no creció con Doom: tenía sólo 21 años en el momento en que liberó su 'demo' de 'DOOMPad', hace ya un año. Sin embargo, para él representa una época en que la tecnología era una herramienta y no, como ahora, "un espacio en el que se trabaja y se socializa" pero que "no controlamos totalmente".
"Estamos creciendo con suscripciones de software y servicios con licencia. Todo está en alquiler, incluida nuestra atención: el botón de Inicio en nuestra primera experiencia con 'Windows' nos muestra anuncios".
Chiet reconoce que seguramente sonará "pretencioso", pero que su proyecto con Doom "activa esas neuronas que dicen 'Eh, podemos hacer eso'".
"Es un recordatorio de que estos espacios son maleables, y esa es una idea realmente importante para toda esa gente cuyo primer ordenador fue un iPhone".
"Y es muy divertido. Eso también es importante".
Marcos Merino mediante IA
