'Desktop Goose' es el juego perfecto para trolear a tus compañeros de trabajo o a cualquier otro incauto

Quizás lo conozcas o quizás no, pero 'Untitled Goose Game' fue uno de los videojuegos más virales de 2019. Un concepto simple pero letal que demostró que controlar al ganso más cruel y trol del mundo es demasiado divertido.

El juego inspiró una enorme cantidad de memes y homenajes que a pesar del tiempo no paran de aparecer. Una muestra de ello es el mini juego indie "Desktop Goose', creado por un desarrollador independiente con el único objetivo de traer el ganso a trolear en tu escritorio.

Su creador, @SamNChiet en Twitter, publicó su obra de arte hace menos de 24 horas en la red social, y el tuit ya tiene más de 160 mil 'me gusta' y más de 60 mil retuits. Ahí muestra un vídeo de lo que hace este "juego", y es hilarante.

Básicamente, 'Desktop Goose' libera un pequeño ganso en tu escritorio que no va a descansar hasta volverte un poco loco. Lo que inicia con un mini ganso que ves caminando por tu escritorio, se convierte rápidamente en una amenaza.

El personaje es capaz de robarse el puntero de tu ratón y arrastrarlo a donde le vengan en gana, mientras estás trabajando con él. Además de esto comenzará a arrastrar imágenes y documentos de texto aleatorios a tu pantalla y bloqueará la visibilidad de lo que tengas abierto.

Si lo dejas ejecutándose mucho rato, puedes terminar así:

I left it on for 30 minutes and when I came back my computer looked like this pic.twitter.com/g0ZmOgtOAu