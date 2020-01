Google cerrará App Maker, su herramienta para escribir aplicaciones sin código, aunque ya cuenta con una alternativa

Aunque no fuera uno de sus servicios más utilizados, porque estaba enfocado a usuarios corporativos de G Suite, Google lanzó en 2016 [App Maker](App Maker), una plataforma 'low code', tan de moda ahora, con la que poder crear aplicaciones sin utilizar mucho código. ¿Cómo? Como otras herramientas similares, con plantillas y elementos prefabricados de interfaz que coger y arrastrar a un panel para dar forma al producto deseado.

Pese a que en 2018 Google lanzó una versión estable de App Maker, ahora ha anunciado que "debido al bajo uso, Google App Maker se irá cerrando gradualmente durante 2020, y dirá adiós oficialmente el 19 de enero de 2021". Es decir, aquellos usuarios, desarrolladores y administradores que dependan de ello, tendrán unos meses para decir y adoptar otras alternativas.

Según la compañía de Mountain View, a día de hoy, las aplicaciones seguirán funcionando, pero la plataforma ya no recibe desarrollo activo. La primera fecha clave anunciada para el servicio es el 15 de abril de 2020, día desde el que ya no será posible crear nuevas aplicaciones, aunque sí editar y distribuir las existentes. Será a partir del 19 de enero de 2021 cuando las aplicaciones creadas dejarán de funcionar, y ya no ser posible acceder a ellas. Los datos generados y almacenados en Cloud SQL sí funcionarán.

Google ya tiene AppSheet, la alternativa en casa

Hace unos días, Google adquirió AppSheet, otra aplicación 'low code' o 'no code' para desarrollar aplicaciones móviles. No se anunció el precio del trato, y Google ya la recomienda como alternativa a App Maker para crear aplicaciones sin tener que escribir ni una línea de código, particularmente en el caso de que se necesite automatizar procesos en el mundo de la empresa.

AppSheet permite tomar las bases de datos Cloud SQL generadas para aplicaciones de App Maker, por lo que la transición entre una y otra herramienta no debería ser traumática. Según Google, con AppSheet se pueden crear aplicaciones que no solamente aprovechan las hojas de cálculo y los formularios de Google, sino también servicios de Android, Maps y Analytics, a la vez que pueden usar fuentes de datos alojados en Dropbox o AWS DynamoDB.

La oferta de estos servicios la justifican con las necesidades que muchas empresas tienen, sin a la vez contar con recursos para desarrollar aplicaciones y servicios adaptables y escalares a sus necesidades. En ese sentido, Praveen Seshadri, CEO de AppSheet, mencionaba que su misión bajo Google seguirá siendo "democratizar el desarrollo de aplicaciones permitiendo que tanta gente como sea posible cree y distribuya aplicaciones sin escribir una sola línea de código".

