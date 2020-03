Microsoft compra npm para integrarlo en GitHub y hacer la comunidad incluso más atractiva para los desarrolladores JavaScript

Node package manager npm Inc. pasará a formar parte de la familia de productos de Microsoft. Aunque por ahora ninguna de las empresas ha revelado el precio de la transacción, esta es la segunda gran plataforma de desarrollo que Microsoft adquiere en menos de dos años, tras haber comprado GitHub por 7.500 millones de dólares a mediados de 2018.

El anuncio vino de manos de Nat Friedman, actual CEO de GitHub, y también fue replicado en el blog de npm, donde aseguraron que el registro público seguirá siendo público, libre y estará tan disponible como siempre. Además señalaron que tras la compra "hay una buena razón para creer que npm solo mejorará de ahora en adelante".

Para nadie es un secreto que JavaScript es uno de los lenguajes de programación más usados por los programadores, según múltiples informes siempre está a la cabeza de las listas de popularidad y uso, junto a otros como Python, Java y C, C++ que suelen ser las constantes dominantes.

Esto es obviamente un punto enorme de interés para Microsoft al hacerse con npm, como explica el mismo Friedman en su anuncio:

El registro público de npm es usado por millones de desarrolladores en todo el mundo todos los días, y Microsoft quiere dejar claro que ese registro seguirá siendo libre. Los planes de GitHub son invertir en la infraestructura del registro y la plataforma para lidiar con la cada vez más creciente demanda, y mejorar la experiencia apoyando el desarrollo de npm v7 CLI, que también permanecerá gratis y open source.

Big news! We’re excited to announce that @npmjs will be joining @GitHub! We're thrilled to join an organization as committed to open source as we are, so that the npm registry can remain free & public forever.

You can read more about this new chapter here: https://t.co/xjInDE46io pic.twitter.com/PKP8zwktlM