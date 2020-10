Seis aplicaciones gratuitas para aprender robótica y programación

Cuando uno se inicia en el mundillo de la programación, que de buenas a primeras te sitúen frente a un árido IDE, puede echar para atrás a más de uno. Eso por no mencionar lo difícil que puede resultarnos comprender algunos conceptos, para lo que en algunos casos puede resultar interesante motivarnos recurriendo a la gamificación.

En Genbeta hemos querido realizar una breve recopilación de algunas aplicaciones completamente gratuitas (bueno, se nos ha colado una freemium) que nos pueden ayudar en nuestra formación como futuros programadores:

Scratch

Scratch es, posiblemente, el software más usado para iniciar a los niños en la programación. Se basa en un lenguaje de bloques, desarrollado por expertos del MIT, que se van combinando para formar programas.

Pese a lo que pudiera parecer por este enfoque, tan visual, y por su interfaz sencilla y colorista, Scratch es un lenguaje de programación potente que ha permitido desarrollar proyectos complejos.

Está disponible en formato plataforma web y como software de escritorio para Windows y Mac. No nos obliga a registrarnos, aunque este paso será útil si queremos ir guardando nuestros proyectos.

Snap!

En base al código de Scratch, investigadores de la Universidad de Berkley crearon Snap!, un 'fork' de ese lenguaje con el objetivo de que fuera de ayuda para iniciar en la programación a usuarios algo más mayores (de instituto y niveles universitarios).

Usando una interfaz y un lenguaje visual tremendamente similares a los de su antecesor, Snap implementa nuevas funcionalidades, como la opción de crear nuevos bloques de instrucciones o de usar listas avanzadas capaces de almacenar casi cualquier tipo de dato (incluyendo otras listas o instrucciones listas para ser ejecutadas).

PSeInt

PSeInt es un intérprete de pseudocódigo, un falso lenguaje que nos permite aprender conceptos básicos de programación aplicable a varios lenguajes y, además, recurriendo para ellos a la lengua materna del estudiante.

PSeInt es el recurso favorito (por falta de alternativas, también es verdad) para que los hispanohablantes podamos recurrir al pseudocódigo en nuestro idioma, y usando un programa que imita los IDE profesionales, con sus funciones de coloreado de sintáxis, detección de errores e, incluso, de ejecución del código.

Uno de sus mayores atractivos es que nos da la opción de convertir determinados algoritmos de pseucódigo al código equivalente en varios lenguajes de programación populares (C, C++, C#, Java, JavaScript, PHP, Python o Visual Basic entre ellos).

Robocode

Robocode es un videojuego multiplataforma (Windows, Mac, Linux, BSD) que se lanzó al mercado hace ya 20 años, con un objetivo muy claro: crear un tanque que nos permita machacar a los de nuestros adversarios. Pero, ¿cómo nos ayuda esto a aprender programación o robótica?

Muy sencillo: nosotros no manejamos a nuestro tanque durante la partida, sino que debemos haber realizado el trabajo duro previamente, codificando el 'comportamiento' del mismo para que sepa cuándo moverse, cuándo disparar y cómo detectar y evitar al resto de tanques. Para ello podremos programar por separado el cuerpo del robot, su cañón y su radar.

Para esta labor de programación, deberemos recurrir a lenguajes como Java, C# y Scala, pudiendo empezar con códigos tremendamente simples y avanzar hasta dominar técnicas de inteligencia artificial. Robocode es en sí mismo un IDE completo, con editor de código, editor de robots u compilador.

CodeCombat

CodeCombat es, como Robocode, un videojuego al que se juega a base de programar códdigo usando lenguajes informáticos reales (como Python, JavaScript y HTML).

Se trata de una plataforma online freemium (cuyos primeros 110 niveles son gratuitos) y que se dirige a niños a partir de 9 años, sin necesidad de que cuenten con conocimientos de programación previos.

Bajo la forma de un juego de rol/estrategia de ambientación fantástica y estética cartoon, deberemos controlar a un mago cuyos hechizos se componen de código de programación.

Colobot: Gold Edition

'Colobot: Gold Edition' es un videojuego, disponible para Windows y Linux, lanzado después de que los desarrolladores originales de 'Colobot' (lanzado en 2001) liberasen su código.

En este juego 3D de estrategia en tiempo real encarnamos un astronauta que debe realizar misiones en diversos planetas auxiliado por robots. Dichos robots deberán ser programados por nosotros utilizando un lenguaje propio, CBOT, que es, sin embargo, muy similar a Java y C++.

Imagen | EU2017EE Estonian Presidency