Si buscas el wallpaper perfecto echa un vistazo a las fabulosas ilustraciones de videojuegos de François Coutu

No pocas veces me pasa que me encuentro con alguna galería de arte digital que me enamora completamente y quiero que adorne mi escritorio en todos lados. Esto me ha pasado recientemente con la de François Coutu, un animador, ilustrador y desarrollador de videojuegos conocido en Twitter como @Francoyovich.

François tiene un portafolio bastante fenomenal, y si te gustan los videojuegos, especialmente Dark Souls y The Legend of Zelda, encontrarás que su galería es una mina de oro esperando a ser descubierta para usar como más que un wallpaper.

El archivo de Francoyovich

La web principal que utiliza François en su perfil es la de su tienda online, ahí vende litografías de sus mejores ilustraciones, y si eres de los que disfruta decorando sus paredes con este tipo de arte, pido disculpas a tu cuenta bancaria.

Para todo lo demás, es decir, para ver las imágenes en alta resolución de algunos de sus mejores trabajos, siempre puedes ir a su galería en Behance, o a su archivo de posts en Tumblr.

Aunque muchas de sus ilustraciones son verticales y serían más ideales para usar de fondo de pantalla en el móvil, también hay unas cuantas a modo paisaje como las principales que he elegido para mostrar en este artículo.

Si la resolución de estas imágenes te resulta muy baja para tu monitor, siempre puedes optar por escalar la imagen y hasta duplicar su tamaño sin perder calidad para que se vea mejor adornando tu escritorio. Mi herramienta favorita para esto es waifu2x.