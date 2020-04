17 libros sobre tecnología, software y programación que el equipo de Genbeta recomienda para leer y regalar

' The Everything Store ', de Brad Stone. En inglés. Una alabada obra que sirve como biografía no oficial de Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, y de historia de la propia compañía. Una obra ideal para conocer más de Amazon por dentro , las personas importante en las decisiones clave y los problemas a los que se han enfrentado.

' El libro de Steve Jobs: luces y sombras de un genio ', de Brent Schlender y Rick Tetzel. Aquí tenemos una biografía no oficial de Steve Jobs que, desde mi punto de vista, es mejor que la de Walter Isaacson. Este, a pesar de haber hablado mucho con Jobs, pareció no entender del todo lo que representaba el CEO y Apple en la industria. Una obra recomendada para conocer** la evolución de Jobs desde que era un joven inmaduro hasta que volvió a Apple convertido en uno de los grandes visionarios de las próximas décadas**.

Ringtone: Exploring the Rise and Fall of Nokia in Mobile Phones, de Yves Doz y Keeley Wilson. Este libro lo recomiendo como apasionado de la historia de la caída de Nokia, hecho al que tras tantos años le sigo dando vueltas como uno de los sucesos más impresionantes en el sector desde que lo sigo. Se analiza en profundidad y con fuentes internas de la época qué llevó al desplome de una compañía hegemónica, pero lo que más me gustó del libro es la parte que no se suele contar de la compañía, lo que hizo que en un país como Finlandia pudiera ponerse al máximo nivel tecnológico frente a otros colosos europeos o Estados Unidos. Otro recomendado en este sentido, también en inglés, es 'Transforming Nokia'.