Canva acaba de dar el mayor golpe a Adobe: el mayor rival de Photoshop ahora es gratis

Canva lleva años siendo la mayor amenaza de Adobe, al democratizar para millones de personas la posibilidad de tener un estilo gráfico cuidado y moderno sin tener conocimientos de diseño gráfico. Con la compra de Affinity, la compañía dejó claro que iba a por Adobe. Muchos de los usuarios de Affinity Photo y Affinity Designer mostraron preocupación en su momento por el paso de la suite al modelo de suscripción.

Pero Canva ha acabado haciendo todo lo contrario: ha unificado las tres grandes aplicaciones de Affinity bajo una, y ha anunciado que desde hoy son gratis. Tal y como la compañía anuncia en su web:

Un vistazo a… 11 RETOQUES FÁCILES de PHOTOSHOP para ser el MAESTRO de la EDICIÓN

Canva lo fía todo a... Canva

La compañía ha explicado cómo va a funcionar a nivel de coste a partir de ahora:

Affinity es realmente gratuito. Puede utilizar todas las herramientas de los estudios de diseño, vectorial y de píxeles, así como todas las funciones de personalización y exportación, tantas veces como desee, sin restricciones y sin coste alguno. Si tiene un plan premium de Canva, también podrá desbloquear las potentes herramientas de IA de Canva dentro de Affinity.

Hasta ahora, las aplicaciones de escritorio, Affinity Publisher (rival de Adobe Illustrator), Affinity Designer (rival de Adobe Indesign) y Affinity Photo (rival de Photoshop) tenían un coste de 69,99 dólares, con un pago de una sola vez. Sin embargo, hace un mes, la compañía eliminó la posibilidad de comprarlas. Y sin que casi nadie atara cabos, ya adelantó lo que iba a hacer en escritorio 30 días después: bajar el precio de las aplicaciones de iPad a cero euros.

Se especuló con que pasaban al modelo de suscripción, pero la realidad es que (de momento) las aplicaciones se han unificado y serán gratis. Lo que sí será de pago serán las funciones de IA en Affinity. Para usarlas, y ahí es donde estará el negocio, habrá que tener plan premium de Canva. Aun así, hay que recordar que Canva es gratis para maestros, profesores y estudiantes.

Para quien no cumpla con estas condiciones, Canva Pro tiene un precio de 110 euros al año por persona. El plan anual de Adobe Creative Cloud son 921 euros al año, y 530 en promocion para el primer año. Evidentemente, pagamos por Lightroom, Acrobat Pro, After Effects o Premiere, que son aplicaciones profesionales que no tienen rival en Affinity.

Pero el golpe es grande, teniendo en cuenta que Canva se está convirtiendo en otro gigante de la IA y tiene la capacidad de "enganchar" a millones de estudiantes gráficos. Aun así, Adobe es un gigante y tiene una gran baza a su favor: la calidad de su suite, y el conocimiento de años y años de sus usuarios hace que abandonar el barco sea una opción que muchos ni se plantean

Imagen | Swello en Unsplash y Affinity

En Genbeta | Ha llegado el momento: ya no distinguimos la música generada por IA con Suno de la real en pruebas a ciegas