Llevo cinco años usando Photopea en vez de Photoshop y no creo que vuelva: estas son mis razones

Photopea se ha convertido en una de las aplicaciones que más estoy utilizando desde hace unos cuantos años. Se trata de una potente herramienta de edición de fotografía basada en web y fácil de utilizar. Si bien es tremendamente parecida a Photoshop en la superficie, la realidad es que la proporcionada por Adobe cuenta con una variedad más completa de funciones. Sin embargo, eso no me ha impedido a abandonar esta última y decantarme por la alternativa gratuita.

No me dedico a la edición de fotos de manera profesional, y por ende, hay funciones de Photoshop que no he usado en mi vida. Cuando descubrí Photopea, vi dos ventajas frente a Photoshop que me hicieron dar el salto: es gratuita, y no hay que realizar una pesada instalación en el equipo.

Photopea es gratis y no requiere de instalaciones, dos factores que me han hecho quedarme en ella

A pesar de que mi trabajo no depende de ello, utilizo la herramienta casi a diario, ya que su compatibilidad con prácticamente cualquier archivo de imagen y funciones que proporciona, hace que ni me lo piense dos veces en abrir el navegador e ir directamente a ella, casi como de un fenómeno de memoria muscular se tratara. Si bien esto no es más que una preferencia personal dadas mis circunstancias, la herramienta a día de hoy es muy popular, y son cada vez más los que le dan una oportunidad.

La interfaz de Photopea es muy similar a la de Photoshop, algo que ayuda a probar esta herramienta, pues aquel que haya utilizado la aplicación de Adobe encontrará de forma más o menos intuitiva la mayoría de las opciones más utilizadas. Así pues, las funciones de gestión de capas, recorte, borrador de fondos, máscaras, y un buen número de filtros, entre otras opciones, son utilizables en Photopea. Además, la herramienta permite también abrir archivos desde URL, algo que nos puede agilizar el proceso de edición.

Compatibilidad con un buen número de formatos

La herramienta, tal y como hemos mencionado, es compatible con todo tipo de archivos. Esto incluye formatos como PSD, RAW, AI, SKETCH, etc. Lógicamente, también nos será fácil abrir archivos de tipo JPG, PNG, GIF, SVG, y otros tantos. Si bien la edición de formato RAW es algo más completa en Photoshop, gestionar los archivos vectoriales de imágenes en dicho formato también es posible en Photopea, permitiendo editar ciertos parámetros de la imagen. Además, no es lo habitual, pero también he editado algún que otro PDF desde esta herramienta.

Photopea permite además exportar el trabajo en un buen número de formatos, además de poder escoger la calidad en la que queremos guardar el archivo, obteniendo una estimación de lo que puede llegar a pesar. De esta forma, podemos exportar en formatos como PSD, BMP, GIF, JPG, PNG, RAW, SVG, y algunos más.

Una buena alternativa para aprender a editar

Si te encuentras en la situación de querer aprender a editar mediante este tipo de herramientas, pero prefieres evitar pagar hasta obtener un conocimiento más amplio, Photopea es una gran alternativa, aunque no la única, pues también contamos con opciones gratuitas como GIMP o Darktable, entre otras. Sin embargo, tal y como contábamos, una de las grandes ventajas de Photopea es que se encuentra basado en web (quién iba a decir que esto podía ser una ventaja).

La app además nos concede una gran respuesta en dispositivos móviles con Android y iOS, pudiendo obtener una forma rápida de editar sin depender de instalaciones. Adobe por su parte también se ha puesto las pilas, sobre todo tras el boom de la inteligencia artificial, y ya brinda opciones web en aplicaciones como Photoshop e Illustrator.

No hay duda que la experiencia que nos puede brindar Photoshop será bastante más completa, sobre todo por la capacidad de ampliar su experiencia con pluggins adicionales. Sin embargo, su elevado precio puede echar para atrás a algunos. De esta forma, si crees poder prescindir de algunas de sus características como ciertas enfocadas al 3D, o funciones avanzadas de máscaras, entre otras, Photopea puede ocupar ese hueco con cierta solvencia. La herramienta cuenta con opciones premium para desactivar los anuncios, aunque cabe decir que la publicidad no es demasiado invasiva.

Una versión anterior de este artículo se publicó en 2022.

