Craft es la alternativa perfecta a Notion para macOS, iOS y iPadOS: diseño y experiencia que "devuelve la alegría a la escritura"

En Genbeta ya hemos hablado en numerosas ocasiones de Notion, una herramienta (ahora completamente gratuita) que es una especie de navaja suiza para la productividad y que se adapta totalmente a nuestras necesidades.

El punto débil que muchos vemos a Notion es su experiencia en dispositivos móviles (los desarrolladores aseguran que están precisamente mejorando esto) y aquí es donde una nueva herramienta llega con fuerza: Craft.

"Construido desde el principio para dispositivos digitales. Craft devuelve la alegría a la escritura".

"Una app de escritura moderna"

Balint Orosz es el desarrollador húngaro que está detrás de este proyecto, y afirma que ha empleado dos años de su vida para lanzar esta primera versión. Declara que es “una app de escritura moderna”, y que la “sencillez es uno de sus puntos fuertes”.

Es importante indicar que se trata de una aplicación (al menos, de momento) exclusiva para el ecosistema de Apple: iOS, iPadOS y macOS. A continuación podemos ver un vídeo de presentación, creado por la compañía:

Cuando abramos la app por primera vez en iOS o iPadOS, un rápido tutorial nos permitirá probar las capacidades táctiles que ofrece este servicio. Se pueden mover los bloques de una manera rápida y sencilla, y cambiar el estilo de un párrafo será tan fácil como arrastrarlo hacia la izquierda.

Otro punto positivo es lo rápido que se sincronizan los cambios entre diferentes dispositivos, prácticamente en tiempo real. Esto es ideal a la hora de no perder textos que hayamos escrito y saber siempre que estamos ante la última versión.

Esta velocidad de sincronización me recuerda a la que podemos tener en plataformas como Google Docs, y es algo que permanece cuando estamos trabajando en un documento compartido con otro usuario.

just finished a presentation in @craftdocsapp for a meeting



it’s unbelievable how versatile and visual is this app pic.twitter.com/hNZJlkAObv — ████████ rus (@CristianRus4) November 14, 2020

La pantalla principal nos muestra todos los documentos y una vista previa de los mismos. Es posible crear diferentes carpetas, para así tener organizados cada uno de estos documentos. Podemos elegir entonces que sólo nos muestre los de determinadas carpetas o aquellos que hayamos marcado como destacados.

Al igual que en Notion, tenemos la posibilidad de crear diferentes “espacios”, a los que (a su vez) podemos invitar a otras personas para que puedan colaborar en diferentes proyectos.

Escribiendo en Craft

Esta entrada que estáis leyendo, como no podía ser de otra manera, la he escrito utilizando Craft (a través de un MacBook, un iPad y un iPhone). La experiencia ha sido muy satisfactoria, sobre todo en cuanto a respuesta del teclado.

Muchas veces, escribiendo en Notion, tienes la sensación de que hay un lag muy incómodo, además de unos tiempos de carga que pueden llegar a ser un tanto desesperantes. Si Craft presume de ser una herramienta pensada para dispositivos móviles, otro aspecto esencial es que ha sido diseñada para ser utilizada sin despegar las manos del teclado.

No despegar las manos del teclado

En este enlace podemos ver la cantidad de atajos de teclado disponibles en Craft, que nos permiten editar, cambiar el estilo u organizar el contenido de nuestros documentos de una manera rápida y cómoda.

Escribir en Craft, sobre todo en iPadOS es una experiencia muy satisfactoria, sobre todo si tienes un teclado externo. Se siente como una especie híbrido entre IA Writer y Notion, y eso son palabras mayores.

De todos modos, en la parte derecha de la ventana (en macOS, parte inferior en iPadOS) podemos encontrar un panel en el que nos permiten modificar los detalles de esta página: si queremos que tenga una imagen destacada, un título, que el texto aparezca centrado, activar el corrector gramatical o ver la cantidad de palabras que llevamos escritas.

Soporte para Slide Over y Split View en iPadOS.

Aunque es una herramienta prácticamente nueva, es de agradecer que Craft llegue a iPadOS con soporte para Silde Over (cuando tenemos una app "principal" que ocupa toda nuestra pantalla y colocamos otra, más pequeñita, que queda situada encima), Split View (cuando tenemos dos apps que, aunque se muestren a la mitad de su tamaño, vemos enteras al mismo tiempo).

También llega con widgets: un widget pequeño que nos sirve como lanzador, mientras que los medianos y grandes nos permiten ver rápidamente algunos de los documentos en los que hemos estado trabajando recientemente.

Ofrecen soporte para el Apple Pencil, y es posible hacer dibujos o bocetos rápidos que podemos añadir a nuestros documentos. Desgraciadamente, actualmente no existe soporte para tomar notas a mano utilizando el Apple Pencil.

Bloques, bloques, bloques

Aunque las comparaciones son odiosas, hemos nombrado a Notion en varias ocasiones en este artículo. Craft también apuesta por un sistema de bloques de contenido, que podemos agregar o modificar muy fácilmente.

Por ejemplo, podemos crear páginas dentro de una misma página, y después seleccionar varios bloques de texto e imágenes y arrastrarlos dentro de esa nueva página que hemos creado.

Crear una estructura que se adapta a tus necesidades

Esto significa que Craft es muchísimo más que un editor de texto sincronizado en la nube, y podrás dar vida a diferentes tipos de proyectos y crear una estructura que se adapte a tus necesidades.

"Tratamos las imágenes, los enlaces, los archivos y el texto con la misma importancia, para que su contenido sea rico contextualmente y se vea hermoso".

Precisamente, en el límite de bloques está la clave para los diferentes precios. La versión gratuita de Craft nos permite crear 1.000 bloques, sincronización a través de dispositivos y la posibilidad de exportar el contenido en .PDF.

Eso es suficiente para saber si es una herramienta por la que merece la pena pagar y pasar al plan "profesional". Por 3,75 dólares al mes nos olvidaremos del límite de bloques, conseguiremos la búsqueda dentro de los documentos, mayor calidad de subida de multimedia y mayores opciones a la hora de exportar.

Creo que Craft es una herramienta que merece muchísimo la pena probar si eres un usuario dentro del ecosistema de Apple y te gusta escribir o necesitas una plataforma en la dar rienda suelta a diferentes tipos de ideas o proyectos. Además, si esta es la primera versión, tengo muchísima curiosidad a dónde podrá llegar en futuras actualizaciones.

Llevo años utilizando diferentes herramientas (como pueden ser EverNote o Notion) y, aunque tienen muchos aspectos positivos, su "lentitud" ha hecho que mi productividad o las ganas de utilizarlas disminuyan.

La capacidad de respuesta de Craft, su soporte para gestos, las posibilidades en cuanto a estructura y lo bien que se siente escribiendo en ella son puntos que hacen que se desmarque de la competencia.