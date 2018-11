'You Don't Need WordPress', o cómo crear un blog usando solo Google Docs

Formas simples de crear un blog en Internet y empezar a publicar es lo que sobran, desde el antaño Blogger hasta el moderno Medium, a cosas extremadamente simples como el Telegra.ph de Telegram o extremadamente complejas como Wordpress. Alternativas no escasean.

Pero esta me ha llamado la atención porque ni siquiera necesita que aprendamos a usar otra plataforma desconocida, sino simplemente escribir como ya escribimos en Google Docs para crear un blog de forma automática. Su nombre: You Don't Need WordPres.

'You Don't Need WordPress' es uno de los sistemas de gestión de contenido más simples que pueden existir, pues se integra directamente en Google Drive, no tienes que preocuparte por hosting pues también usan tu cuenta de Drive para eso, y es completamente gratis.

Escribes tus posts como escribes cualquier documento en Google Docs

Para usarlo solo necesitas crear una cuenta con tu dirección de email y darle permiso al servicio para acceder a tu Google Drive, de otra manera no funciona. Lo siguiente es simplemente empezar a escribir tal cual escribes un documento en Google Docs.

Puedes usar todas las opciones de formato de Docs, darle un nombre a tu post, insertar lo que quieras de contenido adicional, y cuando estés listo, presionar "Publish". Esto genera una dirección única para tu artículo gestionada por YDNW y alojado en tu propio Drive.

Publicas en un estilo minimalista similar al de Medium y alojad en tu propio Google Drive

También tienes la opción de rellenar una bio para tu perfil y añadir enlaces a tus cuentas de Twitter e Instagram. Lo siguiente es compartir ese enlace con quien quieras.

Igual que hay comentarios en documentos de Google Docs, podrás recibir comentarios en segmentos de texto específicos de tu post. You Don't Need WordPress es un proyecto open source y su código puedes encontrarlo en GitHub.