Así crea estos alucinantes mapas un malagueño que acumula miles de votos positivos y comentarios en Reddit

Me gustan los mapas, sobre todo cuando son antiguos y, muy especialmente, cuando son de una zona que conozco. Siento estar viajando a un universo paralelo, a una especie de versión tolkiana que ya no existe.

Además de los mapas antiguos también me gusta Reddit, y la sorpresa llegó hace unos días, cuando me encontré en r/spain un render en 3D de un mapa antiguo de Navarra. Cientos de upvotes y decenas de comentarios agradeciendo el trabajo del usuario que lo había publicado.

La persona detrás de este trabajo es J.J. Serrano, un malagueño de 35 años que (tras haber pasado gran parte de su vida en Polonia) decidió regresar a su tierra para continuar su carrera profesional como diseñador gráfico.

Respondiendo a mis preguntas en un correo electrónico, J.J. me cuenta que no es capaz de recordar cuándo comenzó su pasión por los mapas antiguos, pero sí recuerda pasarse “horas mirando un mapa del Reino de Granada que mis padres colgaron en la salita”. También me habla de otro recuerdo clave:

“Encontrar un punto en concreto del atlas del mundo que estaba en las estanterías de mi casa me fascinó: el Polo Sur de Inaccesibilidad. Supongo que el hecho de encontrar un lugar del mundo del que jamás había oído antes hablar, y que además tuviera un nombre tan imponente, me hizo darme cuenta de lo inabarcable que era el planeta y lo mucho que me quedaba por descubrir”.

Afirma que le apasionan los mapas antiguos porque “tienen un componente decididamente más artístico que hoy en día se ha perdido, dando más importancia a la usabilidad”. Y, tiene sentido. En la era de Google Maps, los mapas físicos han pasado a un plano casi inexistente.

Hablando de mapas, ubiquémonos. Estamos en Genbeta, y es por eso que me interesa mucho saber qué recursos utiliza este diseñador para dar vida a sus mapas, desde recursos online hasta software para hacer estos renders tan impresionantes.

Cómo da vida a estos mapas en 3D

Para empezar, declara que suele pasarse horas “visitando bibliotecas y cartotecas online”. Dice que le gustan especialmente la del IGN, en España, y la del AMZP polaco. Otras fuentes que encuentra muy útiles son, por ejemplo, la colección de David Rumsey o el BnF.

El siguiente paso es buscar modelos de elevación digital (DEM) online, y para ello acude a EarthExplorer de USGS. Cuando los ha obtenido, los traslada a QGIS para crear un archivo GeoTIFF que pueda utilizar en Blender.

"Una vez tengo los datos de elevación, los traslado a QGIS para crear un archivo GeoTIFF que pueda usar en Blender. Para ello, uno los archivos de elevación, recorto el área de interés, y si es necesario reproyecto para que la información aparezca en metros y no en grados. Con esos datos de elevación en formato GeoTIFF (que es básicamente un archivo de imagen en blanco y negro donde el negro representa la depresiones geográficas y el blanco las alturas), voy a Blender y creo un plano al que le añado una capa de desplazamiento. Esta capa de desplazamiento, junto con una fuente de luz solar, interpreta las alturas del archivo anterior y crea las elevaciones en 3D, que renderizo y, tras varias horas de espera, obtengo en PNG".

Captura facilitada por J.J.

Finalmente, sólo queda abrir el archivo PNG y el mapa antiguo en Photoshop, lugar en el que se asegura de que esté correctamente superpuestos: "sobre todo, costas y fronteras. Intento, en la medida de lo posible, no tocar luces, tonos o saturación en el mapa antiguo; que mi trabajo sea más un añadido que una modificación".

Detrás de algunos mapas hay 16 horas de trabajo

Como se puede comprobar, detrás de estos alucinantes mapas hay muchas horas de trabajo, y J.J. me cuenta que mínimo son tres horas (en los mapas más pequeños), llegando en algunos hasta las 16 horas de trabajo.

España, provincia a provincia

Como decía al principio de este artículo, descubrí el trabajo de este malagueño a partir de un mapa de Navarra, pero hace unos días publicó otro de la provincia de Ourense. Me asegura que su idea es completar todo el país, pero actualmente hay algunas provincias que son un reto a la hora de conseguir datos.

Empezó a compartirlos en el verano, aunque "al principio no hicieron demasiado ruido". Su obra empezó a ganar notoriedad a partir de publicar en Reddit el mapa de Irlanda, hace tres meses.

Y, hablando de Reddit, algunos de sus mapas han conseguido colocarse en el top de subreddits como r/Denmark, r/CasualUK o r/Spain. Por ejemplo, su mapa de Escocia suma casi 15.000 votos positivos y más de 340 comentarios. Otro mapa de Suecia, está cerca de los 5.000 upvotes y el de Gales cerca de los 3.000.

"No uso Facebook ni Twitter, y en Reddit intento subir los mapas sólo a las comunidades que pueden encontrarlos interesantes, aunque potencialmente obtenga menos impactos: me parece más sensato compartir un mapa de Lugo en el subreddit de Galicia que en r/MapPorn o r/Maps, donde acaban hundidos entre memes y mapas repetidos millones de veces".

Afirma que su plan inicial era "simplemente tener todos sus trabajos agrupados en un sólo lugar", y ese lugar es su cuenta de Instagram. Reconoce que, "ahora que parece que sus mapas están ganando cierta notoriedad", está empezando a crear prints para aquellas personas que estén interesadas.

"Me gusta que la gente me escriba personalmente y yo poder imprimirles algo que se ajuste a lo que ellos quieren; supongo que en algún punto, si la demanda sigue creciendo, tendré que abrir una tienda online, pero no es una idea que me motive demasiado".

Muchos seguiremos de cerca el viaje de este apasionado de los mapas a través de España y, viendo la notoriedad que está consiguiendo con cada nueva publicación, parece que este diseñador malagueño tiene mucho camino por recorrer.