Dibuja las bios de sus amigos de Twitter con una IA y el resultado es una increíble colección de arte surrealista

OpenAI creó una potente inteligencia artificial bautizada como "Dall-E" (una combinación de Wall-E con Salvador Dalí) que ha evolucionado tanto en el poco más de un año de vida que tiene, que ahora su nueva versión puede generar imágenes de increíble calidad a partir de casi cualquier cosa que le describas.

La capacidad de Dall-E para crear arte e imágenes realistas a partir de una descripción en lenguaje natural es tal, que se ha convertido en algo fascinante con lo que experimentar, y justamente esto es lo que ha hecho el usuario de Twitter @nickmmarata, que se ha propuesto usarla para dibujar las bios de sus amigos.

Nick decidió usar las biografías de sus amigos en Twitter para inyectarlas como la descripción del arte que quería que Dall-E generara, y los resultados publicados en un largo hilo en la red social, son bastante alucinantes.

Compromisos empáticos, psicodélicos, filosóficos.

Hay que destacar que varias de las bios que escogió son tan rebuscadas que se prestan para la "psicodelia" de muchas de las imágenes que Dall-E ha dibujado. Sin embargo, otras más simples, también ofrecen "arte" más simple.

. @maxhodak_ feeder of kittens and reality engineer pic.twitter.com/nvMOZOAF1b

Alimentador de gatitos e ingeniero de realidad

Sea como sea, las interpretaciones de la IA son dignas de montar en un museo, y todas estás imágenes son tan interesantes que te puedes quedar un buen rato admirándolas sin saber exactamente a quién atribuir la autoría. ¿A la propia IA? ¿A quiénes la entrenaron? ¿A los artistas que crearon el arte previo que estudió? ¿A quién escribió la descripción? ¿A todos? ¿A nadie?

.@eigenrobot robot. friend. its a hostile information out there and im making it worse pic.twitter.com/d2LLRG1EPJ