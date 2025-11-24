"A la Gen Z le encantan las chapuzas hechas con IA", asegura este directivo de videojuegos frente a "todo el sentimiento anti-IA"

La industria del videojuego vive una de las transformaciones más profundas de su historia reciente: la irrupción de la IA generativa (capaz de producir imágenes, voces, guiones o incluso código) no solo ha modificado cómo se hacen los videojuegos, sino que ha abierto un debate sin precedentes al repecto.

Y algunos no dejan de echarle leña. Ahora, todo el mundo está comentando un post de Jacob Navok, CEO de Genvid y antiguo directivo de Square Enix, referida a la elaboración de contenidos para videojuegos:

"A la Generación Z le encantan los churros hechos con IA".

"A pesar de todo el sentimiento anti-IA que estamos viendo en varios artículos, parece que a los consumidores generalmente no les importa"

Según Navok, la supuesta preferencia de la Generación Z por contenidos generados por IA queda demostrada por el éxito descomunal de 'Steal a Brainrot', un juego basado en Roblox que recientemente alcanzó un récord histórico al superar los 25 millones de jugadores concurrentes.

El título se apoya en personajes y estéticas surgidas directamente del ecosistema de “AI slop”: contenidos virales creados con herramientas automatizadas, de acabado tosco, estética caótica y consumo rápido. Para Navok, este fenómeno es revelador:

"La nueva generación de jugadores son como Bane en 'The Dark Knight Rises' diciendo "Tú simplemente abrazaste la chapuza... yo nací en ella"".

En su visión, quienes se oponen a la IA están desconectados de los hábitos de las nuevas generaciones, que están cada vez más habituadas a un flujo continuo de contenido generado por IA.

IA en videojuegos: entre la utilidad y la polémica

Los comentarios de Navok desencadenaron una ola de críticas que cuestionan la validez de su razonamiento. Muchos usuarios le han respondido que popularidad no equivale a aprobación, y argumentan que:

El hecho de que la comida rápida tenga miles de locales no significa que la gente no valore la buena cocina.

Comparar un juego masivo de Roblox con títulos premium de PC o consola es un planteamiento erróneo.

Más allá de los debates teóricos, la industria está ya inmersa en la aplicación masiva de IA generativa. Según Navok, la mayoría de los estudios utiliza IA en fases clave, desde creación de conceptos visuales hasta asistencia para generar código mediante herramientas como Claude.

Y aunque esta implementación es cada vez más transversal, no todas las áreas son igualmente aceptadas por la comunidad:

Uso de IA en material gráfico : Ubisoft tuvo que retirar imágenes generadas por IA en Anno 117: Pax Romana tras las quejas de los fans, y Call of Duty: Black Ops 7 fue duramente criticado por incluir elementos generados por IA que imitaban el estilo de Studio Ghibli.

: Ubisoft tuvo que en Anno 117: Pax Romana tras las quejas de los fans, y Call of Duty: Black Ops 7 fue duramente criticado por incluir elementos generados por IA que imitaban el estilo de Studio Ghibli. Uso de IA en voces: El caso de Arc Raiders es especialmente significativo. Pese a su éxito comercial, el estudio fue criticado por utilizar voces generadas por IA en personajes del juego, reavivando el miedo a que estas tecnologías reemplacen a actores de doblaje y otros creativos humanos .

Una industria divida

Aunque Navok afirma que ya hemos llegado a un 'punto de no retorno', la opinión entre los líderes de la industria es heterogénea. Hay quienes ven la IA como el futuro, como el CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson, que afirma que la IA es "el núcleo" del negocio de EA, o como los desarrolladores Glen Schofield o Meghan Morgan Juinio, que creen que rechazar la IA equivale a "quedarse atrás" en innovación.

Pero también hay quien prefiere evitarla: Nintendo representa el caso de un gigante que, bajo la influencia de Shigeru Miyamoto, ha reiterado en varias ocasiones que prefiere "seguir un camino distinto" que no tenga como prioridad acelerar procesos ni abaratar costes, sino proteger su identidad creativa.

