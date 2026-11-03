Crean cucarachas cyborg guiadas por IA

SWARM Biotactics trabaja en el desarrollo de cucarachas cyborg para tareas de vigilancia-reconocimiento. La empresa alemana utiliza una técnica de mochila electrónica colocada sobre insectos vivos. De esta manera, pueden ser controlados y se pretende utilizarlos para la obtención de información en zonas de difícil acceso. Se trata de una mezcla de movilidad animal más elementos de sensores y comunicación segura e inteligencia artificial.

En 2024 se fundó la empresa. En junio de 2025 anunciaron una ronda de financiación de 10 millones de euros. Con ella llegaron a captar 13 millones de euros en total. Según el comunicado, los fondos iban a destinarse a poner en marcha pilotos operativos y aumentar la capacidad de producción de mochilas e interfaces neuronales (comunicado).

Los dispositivos cuentan con módulos de estimulación neuronal que afectan a su locomoción. Según Stefan Wilhelm, consejero delegado de SWARM, pueden ser controlados de manera individual o de manera autónoma (en enjambres). Entre los equipos previstos para obtener información del entorno están las cámaras.

También hay que destacar la presencia de inteligencia artificial en la gestión y coordinación de los datos de los sensores. Por otro lado, también ofrecen su tecnología para aplicaciones de defensa y seguridad. Además, se plantea su uso en búsquedas de supervivientes en estructuras derrumbadas. Se trata de aprovechar las ventajas de tamaño y movilidad en lugares en los que es difícil que entren otros equipos.

La empresa afirma que también se ha probado en campo, lo que no implica conocer el tiempo de control en una misión real.

Los límites del control y el bienestar animal

Uno de los aspectos que se estudian en estos biorrobots es el de la habituación. Es decir, que al repetir los estímulos eléctricos pueden producirse respuestas decrecientes en el insecto. En un trabajo publicado en Soft Robotics, Rui Li y colaboradores consiguieron mantener el control durante 3 horas. Para ello implementaron un algoritmo que adaptaba la estimulación e insertaba señales de reactivación.

Este es el resultado de los experimentos de los autores. No mide la autonomía del sistema SWARM. No se puede extender a una operación de espionaje o rescate.

El bienestar animal es un aspecto que sigue en debate. En una revisión científica de Matilda Gibbons y colaboradores se encuentran evidencias fuertes consistentes con dolor en cucarachas adultas. Sin embargo, existen lagunas en la investigación. Por ello, no es posible afirmar que no sienten dolor.

Imágenes | YouTube Defense Central con edición