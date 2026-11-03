Sergio Ramos compró una finca de 44 hectáreas, donde cría caballos y desarrolla un proyecto de 12.000 metros cuadrados: “Una de las jornadas más especiales del año; tradición, familia y raíces”

Sergio Ramos pasa buena parte de su día a día en La Alegría, la finca que tiene en Bollullos de la Mitación, cerca de Sevilla. El campeón del mundo de 2010 ha enseñado en Instagram el día de herradero de su ganadería, que para él es “una de las jornadas más especiales del año”, y ha explicado de paso cómo marca a sus caballos.

Frío en lugar de fuego. Ramos acompañó las imágenes con un escueto “Tradiciones, familia y raíces”, pero lo que más preguntas generó entre sus seguidores fue el marcado de los animales. Y es que, según su respuesta recogida por 101TV, en la Yeguada SR4 “desde hace años” lo hacen “en frío con nitrógeno líquido”, una técnica “avalada por veterinarios” que, siempre en palabras del futbolista, “elimina las quemaduras térmicas del hierro tradicional y minimiza el estrés del animal”.

Eso sí, el aval veterinario es una afirmación suya, y el propio medio andaluz matiza que el método evita la quemadura del hierro caliente pero no deja al caballo libre de dolor o molestias.

Una finca con plaza de toros. La Alegría es además la casa familiar. La propiedad tiene unas 44 hectáreas y allí vive con Pilar Rubio y sus cuatro hijos, detrás de un muro perimetral de gran altura, entre una piscina, un lago artificial, un campo de fútbol siete, una pista de pádel, una plaza de toros privada, una sala de proyecciones y piezas de arte contemporáneo. La vivienda principal es de estilo cortijo de más de 12.000 metros cuadrados.

Del ladrillo a las apps. Pero los caballos no son el único negocio de Ramos, que controla la práctica totalidad de sus inversiones a través de la sociedad matriz Sermos 32. En el terreno tecnológico, en 2014 participó junto a Alejandro Sanz en una ronda de financiación de Fever, la app para descubrir planes de ocio.

Su apuesta inmobiliaria más conocida es Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales, la sociedad con la que entró en 2011 en ese nuevo barrio del sureste de Madrid, junto a la A-3 y la M-45, y que tardó más de una década en dar beneficios por culpa de la crisis inmobiliaria, los trámites administrativos y varios conflictos judiciales. De hecho, según las cuentas del Registro Mercantil, la sociedad ganó 4,1 millones de euros en el ejercicio cerrado en enero de 2026, frente a los 281.000 euros del anterior, gracias a la venta de parcelas.

El Sevilla que no fue. El otro gran movimiento de Ramos lejos del césped pasaba por el Sevilla FC, el club de su cantera. En enero de 2026, el grupo inversor que encabezaba alcanzó un principio de acuerdo verbal para hacerse con el club por unos 400 millones de euros, deuda incluida.

Pero, según elDiario.es, que cifra lo pactado después en 450 millones menos la deuda neta, los principales accionistas dieron por rotas las negociaciones a finales de mayo de 2026 por lo que consideraron una rebaja sustancial de la oferta, y su vuelta al club, esta vez como propietario, se quedó en nada.

La Alegría tampoco se ha librado de sobresaltos, como el robo que sufrió en 2023 y que recuerda el mismo artículo de Infobae. Pese a ello, el defensor que pasó por el Real Madrid, el Paris Saint-Germain y el Sevilla sigue teniendo en esta finca su centro de operaciones, repartido entre esas inversiones y la tradición ecuestre que lo acompaña desde hace años.

Foto | Sergio Ramos

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