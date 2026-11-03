Ya está disponible: Bizum amplía los pagos en España y los compradores pueden pagar en tiendas físicas sin necesidad de tarjeta, siempre que acepten el servicio

Con el pago presencial es posible realizar operaciones en tiendas físicas. Basta con pasar el móvil por el datáfono. Así se carga directamente en nuestra cuenta bancaria. Para poder hacerlo sin tarjeta, es preciso que el servicio esté activado en nuestro banco y en el establecimiento. Tener Bizum para enviar dinero a los amigos no es suficiente para poder pagar en la caja de cualquier tienda.

El despliegue de pago presencial ha empezado el pasado mayo. Después ha llegado el lanzamiento de Bizum Pay para las tiendas de apps (Android e iPhone). Se trata de una transferencia inmediata entre cuentas; por tanto, no pasamos por una tarjeta (Visa/Mastercard) para realizar la operación. Desde nuestra aplicación de banco o desde la cartera de Bizum podemos hacerlo.

Es similar a otros tipos de pago desde móvil. Preparamos el teléfono y lo pasamos por el terminal. En este caso, utilizamos la tecnología NFC (comunicación de corto alcance). Es un pago sin contacto; la diferencia es que el dinero viene de nuestra cuenta vinculada a Bizum.

Para nosotros es gratis. En el caso del comercio, puede haber comisiones pactadas con su entidad; además, que el datáfono esté preparado no significa que nuestro banco nos haya activado el servicio.

Cómo activar y utilizar Bizum Pay

Para empezar a utilizar Bizum Pay, tenemos que instalar la app. Es necesario activarla. En el caso de Bizum, tenemos varias opciones para activar esta función. Una es desde la nueva app, introduciendo nuestro número de teléfono de registro en el servicio, y otra opción es desde nuestra app de banco, en el apartado Bizum Pay. En el primer caso nos lleva a nuestra entidad para finalizar el alta.

Posteriormente, podemos indicar que queremos que sea nuestra aplicación predeterminada de pago. De hecho, en el momento de activarla nos pregunta si queremos hacerlo.

También tenemos la opción de modificarlo posteriormente desde los ajustes de nuestro teléfono. En la guía de cómo configurar Bizum Pay podemos ver cómo hacerlo en Android e iOS.

Es importante saber, como explica CaixaBank en sus condiciones de pago presencial, que en aquellos establecimientos donde no esté disponible el pago desde cuenta, podemos utilizar las tarjetas que hemos añadido en nuestra aplicación. Para ello es necesario que tengamos alguna tarjeta compatible añadida. Si queremos pagar solo con Bizum, debemos asegurarnos de que la tienda lo admite.

En el caso de Bizum, se explica en su documentación de límites que no tienen límites en los pagos en tiendas y establecimientos. Los límites los pueden poner los bancos tanto en Bizum como en las tarjetas que utilicen desde la cartera. El importe máximo hay que consultarlo con nuestra entidad.

Imágenes | Xataka con edición



